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O Gün Bu Gün: Bihter Ziyagil'in Ölümünden Sonra Eyşan'ın Ezel'e Attığı Mesajın da Yıl Dönümü Unutulmadı

O Gün Bu Gün: Bihter Ziyagil'in Ölümünden Sonra Eyşan'ın Ezel'e Attığı Mesajın da Yıl Dönümü Unutulmadı

Zeynep Deniz Güler
Zeynep Deniz Güler - Onedio Editörü
25.12.2023 - 22:06

Türk dizi sektörünün efsanelerinden birisi olan Ezel, hala büyük bir kitle tarafından izleniyor. Bugün ise Ezel hayranları için çok önemli bir gün... Tam 14 yıl önce bugün, bu saatlerde Eyşan, Ezel'e 'Gel' demişti...

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"Türk televizyon efsaneleri" dendiği zaman akla gelen yapımların başında Ezel geliyor şüphesiz...

"Türk televizyon efsaneleri" dendiği zaman akla gelen yapımların başında Ezel geliyor şüphesiz...

Konusu, usta oyuncu kadrosu ve replikleriyle akıllara kazınan dizi, hala binlerce kişi tarafından izleniyor. Sosyal medyada ise sık sık kesitlerine denk geliyoruz.

Konusu, usta oyuncu kadrosu ve replikleriyle akıllara kazınan dizi, hala binlerce kişi tarafından izleniyor. Sosyal medyada ise sık sık kesitlerine denk geliyoruz.

Bir yanımız Eyşan'ın Ezel'e yaptıklarını kaldıramazken bir yanımız ise Eyşan'ın çektiklerini düşününce hak vermeden edemiyordu...

Bir yanımız Eyşan'ın Ezel'e yaptıklarını kaldıramazken bir yanımız ise Eyşan'ın çektiklerini düşününce hak vermeden edemiyordu...

Özellikle final bölümünün etkisi hala üzerimizdeyken Ezel hayranları, tıpkı Aşk-ı Memnu'dan Bihter Ziyagil'in ölümünü kutladığımız gibi her yıl özel bir günlerini kutlamaya devam ediyor.

Özellikle final bölümünün etkisi hala üzerimizdeyken Ezel hayranları, tıpkı Aşk-ı Memnu'dan Bihter Ziyagil'in ölümünü kutladığımız gibi her yıl özel bir günlerini kutlamaya devam ediyor.

O gün de bu gün!

Bugünü özel kılan şey ise Eyşan'ın tam 14 yıl önce bugün, bu saatlerde Ezel'e "Çok kötüyüm, lütfen gel" diye mesaj atması...

Bugünü özel kılan şey ise Eyşan'ın tam 14 yıl önce bugün, bu saatlerde Ezel'e "Çok kötüyüm, lütfen gel" diye mesaj atması...
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O sahne ise hala birçoğumuzun tüylerini diken diken ediyor...

Ve Ezel hayranları, bu günü her yıl kutlayacakmış gibi duruyor!

Ve Ezel hayranları, bu günü her yıl kutlayacakmış gibi duruyor!
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Bu engel olayını kim bulduysa...

Bu engel olayını kim bulduysa...
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Cevap ne oldu acaba? 🥲

Cevap ne oldu acaba? 🥲
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Yazınca bir şeyler düzelir mi acaba...

Yazınca bir şeyler düzelir mi acaba...
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Allah'ım sen bize yardım et...

Allah'ım sen bize yardım et...
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Yazmak isteyen bir şekilde yazıyor işte...

Yazmak isteyen bir şekilde yazıyor işte...
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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin bu akşam alarm kurup bu mesajı göndereceğiniz biri var mı? 🥹

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin bu akşam alarm kurup bu mesajı göndereceğiniz biri var mı? 🥹
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