O Gün Bu Gün: Bihter Ziyagil'in Ölümünden Sonra Eyşan'ın Ezel'e Attığı Mesajın da Yıl Dönümü Unutulmadı
O Gün Bu Gün: Bihter Ziyagil'in Ölümünden Sonra Eyşan'ın Ezel'e Attığı Mesajın da Yıl Dönümü Unutulmadı
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"Türk televizyon efsaneleri" dendiği zaman akla gelen yapımların başında Ezel geliyor şüphesiz...
Konusu, usta oyuncu kadrosu ve replikleriyle akıllara kazınan dizi, hala binlerce kişi tarafından izleniyor. Sosyal medyada ise sık sık kesitlerine denk geliyoruz.
Bir yanımız Eyşan'ın Ezel'e yaptıklarını kaldıramazken bir yanımız ise Eyşan'ın çektiklerini düşününce hak vermeden edemiyordu...
Özellikle final bölümünün etkisi hala üzerimizdeyken Ezel hayranları, tıpkı Aşk-ı Memnu'dan Bihter Ziyagil'in ölümünü kutladığımız gibi her yıl özel bir günlerini kutlamaya devam ediyor.
Bugünü özel kılan şey ise Eyşan'ın tam 14 yıl önce bugün, bu saatlerde Ezel'e "Çok kötüyüm, lütfen gel" diye mesaj atması...
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O sahne ise hala birçoğumuzun tüylerini diken diken ediyor...
Ve Ezel hayranları, bu günü her yıl kutlayacakmış gibi duruyor!
Bu engel olayını kim bulduysa...
Cevap ne oldu acaba? 🥲
Yazınca bir şeyler düzelir mi acaba...
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Allah'ım sen bize yardım et...
Yazmak isteyen bir şekilde yazıyor işte...
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin bu akşam alarm kurup bu mesajı göndereceğiniz biri var mı? 🥹
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