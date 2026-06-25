Nostalji Sevdalılarından Görüntüden Lezzet Tahminine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
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Eski adı Twitter olan X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da X'i mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Bakalım bugün kimler paylaşımlarıyla güldürmüş?
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Başlıyoruz!
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Gurme bir tespit geldi.
Nostalji sevdalılarında bugün.
Merakla beklenmeyen ABD maçına geçelim.
Bazı dertler evrensel.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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