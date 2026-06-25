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Nostalji Sevdalılarından Görüntüden Lezzet Tahminine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Nostalji Sevdalılarından Görüntüden Lezzet Tahminine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
25.06.2026 - 18:35
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Eski adı Twitter olan X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da X'i mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Bakalım bugün kimler paylaşımlarıyla güldürmüş?

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Başlıyoruz!

Başlıyoruz!
twitter.com

Gurme bir tespit geldi.

Gurme bir tespit geldi.
twitter.com

Nostalji sevdalılarında bugün.

Nostalji sevdalılarında bugün.
twitter.com

Merakla beklenmeyen ABD maçına geçelim.

Merakla beklenmeyen ABD maçına geçelim.
twitter.com

Bazı dertler evrensel.

Bazı dertler evrensel.
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Al sana meydan okuma!

Al sana meydan okuma!
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Kapatalım 👋

Kapatalım 👋
twitter.com

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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