Nokta Atışı Benzetmelerden Görünmez Kazalara Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Nokta Atışı Benzetmelerden Görünmez Kazalara Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım Çarşamba günü Twitter'da hangi paylaşımlar öne çıkmış, en çok kimler güldürmüş?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım!
Olmayınca olmuyor.
Kritik bir rol.
Mental durumlar sıkıntı.
👇
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Biraz da anılar...
Tebrikler Hermione!
👇
Buna da zam gelmiş.
Zam demişken...
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Geçmiş olsun.
Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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