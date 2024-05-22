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Nokta Atışı Benzetmelerden Görünmez Kazalara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Nokta Atışı Benzetmelerden Görünmez Kazalara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
22.05.2024 - 19:11

Bakalım Çarşamba günü Twitter'da hangi paylaşımlar öne çıkmış, en çok kimler güldürmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

Olmayınca olmuyor.

Olmayınca olmuyor.
twitter.com

Kritik bir rol.

Kritik bir rol.
twitter.com

Mental durumlar sıkıntı.

Mental durumlar sıkıntı.
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Biraz da anılar...

Biraz da anılar...
twitter.com

Tebrikler Hermione!

Tebrikler Hermione!
twitter.com

👇

👇
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Buna da zam gelmiş.

Buna da zam gelmiş.
twitter.com

Zam demişken...

Zam demişken...
twitter.com
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Geçmiş olsun.

Geçmiş olsun.
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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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Bu içerikler de tam senlik 👍

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