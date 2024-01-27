Nilay'ın Mustafa'yı Aldatmasından Pelin'in Bebeğinin Babasına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Nilay'ın Mustafa'yı Aldatmasından Pelin'in Bebeğinin Babasına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
27 Ocak Cumartesi günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Kızılcık Şerbeti'nde merakla beklenen an sonunda geldi. Mustafa ve Nilay'ın yüzleştiği bölüm sonunda Nilay bebeğin Mustafa'dan olmadığını itiraf ederken sosyal medya haliyle yıkıldı.
Gündemin içinden konuları ekrana taşıyan Kızılcık Şerbeti bu defa TikTok'u ele aldı. TikTok fenomeni bir kızın okuması için Kıvılcım ve Rüzgar'ın harekete geçtiğini izlediğimiz bölümde Rüzgar'ın emoji atıyorum sanıp binlerce lira göndermesi gündem oldu.
Kızılcık Şerbeti her zamanki gibi yine enfes bir bölüm yayınlayıp ardından bombaları ardı ardına patlattığı bir fragmanla izleyicilerin gönlünü fethetmeyi başardı. Nilay'ın evden kovulması, Umut'un tutuklanması, Ertuğrul hakkındaki gizli gerçekler derken Kızılcık Şerbeti'nde kaos yine hız kesmiyor.
Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti son bölümüyle yine sosyal medyaya damga vurdu. İşte Kızılcık Şerbeti'nin son bölümüne gelen tepkiler.
Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını'nın son bölümü yine sosyal medyada gündem oldu. Kazım'ın ölüm döşeğinde olduğu dizide Seyran ve Ferit arasındaki uçurumun giderek büyümesine seyirciler tepki yağdırdı.
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Ebru Destan, Kızılcık Şerbeti'nin Abdullah'ı Settar Tanrıöğen'in beyin kanaması geçirdiğini açıkladı.
Yalı Çapkını'nın 2. sezonunun ana konusu olan Pelin ve bebeği için sonunda yolun sonuna gelindi. Pelin'in Ferit'e 'Bebek senden' diyerek diziye tekrar girmesinin ardından hiçbir şey eskisi gibi olmazken, onlarca haftanın ardından bebeğin babasının Serter olduğu ortaya çıktı.
FOX'un yeni dizisi Gaddar tüm hızıyla devam ediyor. Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı dizide Sümeyye Aydoğan partner olurken, daha dizi başlamadan Aydoğan hakkında kötü yorumlar türemişti. Dizideki performansıyla herkesi şaşırtan Aydoğan izleyicilerden tam not aldı.
Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın başrollerini oynadığı Kızıl Goncalar dizisi gündemden düşmüyor. Dizide Zeynep karakterine hayat veren Mina Demirtaş da genç yaşına rağmen sergilediği oyunculukla beğeni topluyor. Mina Demirtaş'ın bugünlere geleceği, henüz çocuk yaşta aldığı ödülden belliymiş!
Kızılcık Şerbeti'ndeki Umut karakteriyle izlediğimiz oyuncu Serkan Tınmaz, ünlü bir şarkıcının klibinde rol aldı.
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Suların bir türlü durulmadığı Survivor 2024 All Star'ın yeni bölüm fragmanı izleyenleri epey heyecanlandırdı. İki yeni yarışmacının dahil olduğu yarışmada ortalığın daha da karışacağının sinyalleri verilirken, haliyle yorumlar gecikmedi.
Show TV'nin sevilen dizisi Aile, 30 bölümlük anlaşmasının sonuna geldi ve dizi final bölümünü çekti. Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'u başrollerinde buluşturan dizi son sahnesini çekerken, çekimin bitmesinin ardından güzel bir kutlama yaptılar.
Biliyorsunuz ki TV gündemi son dönemlerde epey kalabalık. Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Aile derken izlenecek bir sürü yapım var. Tabii tüm yapımların kendine özel geniş de bir hayran kitlesi. Türk dizilerinin hayranlarından biri olan Gülşah Saraçoğlu'da haftalık hedeflerini paylaşarak sosyal medya kullanıcılarını güldürdü.
İnci Taneleri dizisinde Dilber rolü ve pavyon dansı ile akıma dönüşen ve tüm sosyal medyayı etkisi altına alan Hazar Ergüçlü'nün kendisini, kariyer yolculuğunu ve özel hayatını mercek altına aldık!
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