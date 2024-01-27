Oyunculuğu Eleştiri Alan Sümeyye Aydoğan, Gaddar İzleyicilerinden Tam Not Aldı

FOX'un yeni dizisi Gaddar tüm hızıyla devam ediyor. Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı dizide Sümeyye Aydoğan partner olurken, daha dizi başlamadan Aydoğan hakkında kötü yorumlar türemişti. Dizideki performansıyla herkesi şaşırtan Aydoğan izleyicilerden tam not aldı.