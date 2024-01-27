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Oyunculuğu Eleştiri Alan Sümeyye Aydoğan, Gaddar İzleyicilerinden Tam Not Aldı

Oyunculuğu Eleştiri Alan Sümeyye Aydoğan, Gaddar İzleyicilerinden Tam Not Aldı

yerli dizi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
27.01.2024 - 12:46

FOX'un yeni dizisi Gaddar tüm hızıyla devam ediyor. Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı dizide Sümeyye Aydoğan partner olurken, daha dizi başlamadan Aydoğan hakkında kötü yorumlar türemişti. Dizideki performansıyla herkesi şaşırtan Aydoğan izleyicilerden tam not aldı.

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Çağatay Ulusoy'u yıllar sonra ekranlara geri döndüren Gaddar dizisi heyecanlı hikâyesiyle tam gaz devam ediyor.

Çağatay Ulusoy'u yıllar sonra ekranlara geri döndüren Gaddar dizisi heyecanlı hikâyesiyle tam gaz devam ediyor.

Çağatay Ulusoy'a başrolde eşlik eden Sümeyye Aydoğan, henüz çok deneyimi olmadığı için daha dizi başlamadan sosyal medyada tepki görmüştü.

Çağatay Ulusoy'a başrolde eşlik eden Sümeyye Aydoğan, henüz çok deneyimi olmadığı için daha dizi başlamadan sosyal medyada tepki görmüştü.

Oyunculuğu eleştiri alan Aydoğan henüz iki bölümdür yayında olan dizideki performansıyla kısa sürede beğeni toplarken, izleyicilerden olumlu yorumlar aldı.

Oyunculuğu eleştiri alan Aydoğan henüz iki bölümdür yayında olan dizideki performansıyla kısa sürede beğeni toplarken, izleyicilerden olumlu yorumlar aldı.

İşte o yorumlardan bazıları:

İşte o yorumlardan bazıları:
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