Beklenen Nilay-Mustafa Karışmasını İzlediğimiz Kızılcık Şerbeti'nin Son Bölümüne Gelen Tepkiler
Beklenen Nilay-Mustafa Karışmasını İzlediğimiz Kızılcık Şerbeti'nin Son Bölümüne Gelen Tepkiler
Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti son bölümüyle yine sosyal medyaya damga vurdu. İşte Kızılcık Şerbeti'nin son bölümüne gelen tepkiler.
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Kızılcık Şerbeti'nin merakla beklenen 48. bölümü sonunda yayınlandı.
Merakla beklenen Nilay-Mustafa karşılaşmasını izlediğimiz diziye ayrıca Fatih ve Doğa'nın bitmek bilmez kavgaları ve Ömer'in Kıvılcım'a nispetleri damgasını vurdu.
Tüm akşam sosyal medyada TT kalan Kızılcık Şerbeti'nin son bölümüne gelen tepkileri sizler için derledik.
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