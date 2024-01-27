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Beklenen Nilay-Mustafa Karışmasını İzlediğimiz Kızılcık Şerbeti'nin Son Bölümüne Gelen Tepkiler

Beklenen Nilay-Mustafa Karışmasını İzlediğimiz Kızılcık Şerbeti'nin Son Bölümüne Gelen Tepkiler

Kızılcık Şerbeti
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
27.01.2024 - 10:26

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti son bölümüyle yine sosyal medyaya damga vurdu. İşte Kızılcık Şerbeti'nin son bölümüne gelen tepkiler.

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Kızılcık Şerbeti'nin merakla beklenen 48. bölümü sonunda yayınlandı.

Kızılcık Şerbeti'nin merakla beklenen 48. bölümü sonunda yayınlandı.

Merakla beklenen Nilay-Mustafa karşılaşmasını izlediğimiz diziye ayrıca Fatih ve Doğa'nın bitmek bilmez kavgaları ve Ömer'in Kıvılcım'a nispetleri damgasını vurdu.

Merakla beklenen Nilay-Mustafa karşılaşmasını izlediğimiz diziye ayrıca Fatih ve Doğa'nın bitmek bilmez kavgaları ve Ömer'in Kıvılcım'a nispetleri damgasını vurdu.

Tüm akşam sosyal medyada TT kalan Kızılcık Şerbeti'nin son bölümüne gelen tepkileri sizler için derledik.

Tüm akşam sosyal medyada TT kalan Kızılcık Şerbeti'nin son bölümüne gelen tepkileri sizler için derledik.

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