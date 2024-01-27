Pelin'in Bebeğinin Serter'den Çıktığı Yalı Çapkını Fragmanı Ortalığı Dağıttı
Pelin'in Bebeğinin Serter'den Çıktığı Yalı Çapkını Fragmanı Ortalığı Dağıttı
Yalı Çapkını'nın 2. sezonunun ana konusu olan Pelin ve bebeği için sonunda yolun sonuna gelindi. Pelin'in Ferit'e 'Bebek senden' diyerek diziye tekrar girmesinin ardından hiçbir şey eskisi gibi olmazken, onlarca haftanın ardından bebeğin babasının Serter olduğu ortaya çıktı.
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Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nda hikâye öylesine karmaşık bir hal aldı ki sezon finalinde işler nereye bağlanacak merakla bekliyoruz.
Pelin'in hamile şekilde diziye dönmesi ve bebeğin babası olarak Ferit'i göstermesi hiçbir şeyi eskisi gibi yapmazken, dizideki bu bitmek bilmez karmaşa sonunda son buluyor.
Pelin'in eski sevgilisi Serter'in diziye döndüğünü gördüğümüz fragmanda bebeğin Serter'den olduğu iması açık açık vurgulanırken, Gülgün'ün Pelin'in diğer oyunlarını öğrenmesi izleyicileri heyecanlandırdı.
Yalı Çapkını'nın olaylı fragmanını buraya bırakıyoruz:
Fragmana gelen yorumlar da burada:
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