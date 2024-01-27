Pelin'in Bebeğinin Serter'den Çıktığı Yalı Çapkını Fragmanı Ortalığı Dağıttı

Yalı Çapkını'nın 2. sezonunun ana konusu olan Pelin ve bebeği için sonunda yolun sonuna gelindi. Pelin'in Ferit'e 'Bebek senden' diyerek diziye tekrar girmesinin ardından hiçbir şey eskisi gibi olmazken, onlarca haftanın ardından bebeğin babasının Serter olduğu ortaya çıktı.