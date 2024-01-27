Görüş Bildir
Haberler
TV
Pelin'in Bebeğinin Serter'den Çıktığı Yalı Çapkını Fragmanı Ortalığı Dağıttı

Pelin'in Bebeğinin Serter'den Çıktığı Yalı Çapkını Fragmanı Ortalığı Dağıttı

yalı çapkını
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
27.01.2024 - 12:21

Yalı Çapkını'nın 2. sezonunun ana konusu olan Pelin ve bebeği için sonunda yolun sonuna gelindi. Pelin'in Ferit'e 'Bebek senden' diyerek diziye tekrar girmesinin ardından hiçbir şey eskisi gibi olmazken, onlarca haftanın ardından bebeğin babasının Serter olduğu ortaya çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nda hikâye öylesine karmaşık bir hal aldı ki sezon finalinde işler nereye bağlanacak merakla bekliyoruz.

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nda hikâye öylesine karmaşık bir hal aldı ki sezon finalinde işler nereye bağlanacak merakla bekliyoruz.

Pelin'in hamile şekilde diziye dönmesi ve bebeğin babası olarak Ferit'i göstermesi hiçbir şeyi eskisi gibi yapmazken, dizideki bu bitmek bilmez karmaşa sonunda son buluyor.

Pelin'in hamile şekilde diziye dönmesi ve bebeğin babası olarak Ferit'i göstermesi hiçbir şeyi eskisi gibi yapmazken, dizideki bu bitmek bilmez karmaşa sonunda son buluyor.

Pelin'in eski sevgilisi Serter'in diziye döndüğünü gördüğümüz fragmanda bebeğin Serter'den olduğu iması açık açık vurgulanırken, Gülgün'ün Pelin'in diğer oyunlarını öğrenmesi izleyicileri heyecanlandırdı.

Pelin'in eski sevgilisi Serter'in diziye döndüğünü gördüğümüz fragmanda bebeğin Serter'den olduğu iması açık açık vurgulanırken, Gülgün'ün Pelin'in diğer oyunlarını öğrenmesi izleyicileri heyecanlandırdı.

Yalı Çapkını'nın olaylı fragmanını buraya bırakıyoruz:

Fragmana gelen yorumlar da burada:

İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

👇

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?