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Seyran-Ferit Aşkının Resmen İmkansıza Sürüklendiği Yalı Çapkını'nın Son Bölümüne Gelen Tepkiler

Seyran-Ferit Aşkının Resmen İmkansıza Sürüklendiği Yalı Çapkını'nın Son Bölümüne Gelen Tepkiler

yalı çapkını
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
27.01.2024 - 11:03

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını'nın son bölümü yine sosyal medyada gündem oldu. Kazım'ın ölüm döşeğinde olduğu dizide Seyran ve Ferit arasındaki uçurumun giderek büyümesine seyirciler tepki yağdırdı.

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Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını yine sosyal medyanın gündemine oturdu.

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını yine sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kazım'ın ölüm döşeğindeyken kendisine bunu yapanı söylediği dizide Seyran ve Ferit arasındaki uçurum giderek daha da büyüdü.

Kazım'ın ölüm döşeğindeyken kendisine bunu yapanı söylediği dizide Seyran ve Ferit arasındaki uçurum giderek daha da büyüdü.

İşte Yalı Çapkını'nın son bölümüne gelen tepkiler:

İşte Yalı Çapkını'nın son bölümüne gelen tepkiler:
twitter.com

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twitter.com

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