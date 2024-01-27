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Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mira Demirtaş'ın Bugünlere Geleceği, Aldığı Ödülden Belliymiş!

Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mira Demirtaş'ın Bugünlere Geleceği, Aldığı Ödülden Belliymiş!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
27.01.2024 - 13:14

Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın başrollerini oynadığı Kızıl Goncalar dizisi gündemden düşmüyor. Dizide Zeynep karakterine hayat veren Mina Demirtaş da genç yaşına rağmen sergilediği oyunculukla beğeni topluyor. 

Mina Demirtaş'ın bugünlere geleceği, henüz çocuk yaşta aldığı ödülden belliymiş!

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Ekranların yeni dizisi Kızıl Goncalar, bir polemikle başladı yayın hayatına.

Ekranların yeni dizisi Kızıl Goncalar, bir polemikle başladı yayın hayatına.

Başrollerini Özgü Namal ve Özcan Deniz'in paylaştığı Kızıl Goncalar, ilk bölümündeki tarikat sahneleriyle izleyenlerin tepkisini çekti.

RTÜK'e şikayet edilen diziye, yayın durdurma cezası uygulandı.

3 bölüm ekranlarda yer almayan Kızıl Goncalar, yeni bölümüyle reyting listelerini alt üst etti.

3 bölüm ekranlarda yer almayan Kızıl Goncalar, yeni bölümüyle reyting listelerini alt üst etti.

Meryem ve kızı Zeynep'in hikayesine odaklanan Kızıl Goncalar dizisinde, her bir karakterin ayrı bir hikayesi bulunuyor. Şüphesiz sergilenen oyunculuklar da dizinin başarılı olmasının nedenlerinden birisi.

Kızıl Goncalar dizisinde Zeynep karakterine ise genç oyuncu Mina Demirtaş hayat veriyor.

Kızıl Goncalar dizisinde Zeynep karakterine ise genç oyuncu Mina Demirtaş hayat veriyor.

Mina Demirtaş'ın bugüne kadar farklı projelerde yer aldığı biliniyor. Ancak Kızıl Goncalar, kendisinin ilk televizyon dizisi. İlk projesi olmasına rağmen sergilediği oyunculuk ise izleyenler tarafından takdir ediliyor.

2005 doğumlu Demirtaş, ilk kez 2021 yılında Akif adlı filmde, 2022 yılında ise Kabahat filminde rol aldı.

2005 doğumlu Demirtaş, ilk kez 2021 yılında Akif adlı filmde, 2022 yılında ise Kabahat filminde rol aldı.

Henüz yalnızca 3. projesinde yer almış olmasına ve genç yaşına rağmen, Mina Demirtaş ilk rolleriyle ödüle layık görülmüştü.

Genç yaşında böyle bir başarı sergileyeceği belliymiş anlayacağınız.

Mina Demirtaş, 29. Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nde Umut Veren Genç Kadın ödülünün sahibi olmuş!

Mina Demirtaş, 29. Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nde Umut Veren Genç Kadın ödülünün sahibi olmuş!

Magazin Gündemi'nin aktardığına göre, Mina Demirtaş, 2022 yapımı Kabahat adlı filmde canlandırdığı Reyhan karakteriyle bu ödüle layık görülmüştü.

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Genç oyuncumuz Mina Demirtaş'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz!

Genç oyuncumuz Mina Demirtaş'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz!

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