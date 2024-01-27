Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mira Demirtaş'ın Bugünlere Geleceği, Aldığı Ödülden Belliymiş!
Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mira Demirtaş'ın Bugünlere Geleceği, Aldığı Ödülden Belliymiş!
Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın başrollerini oynadığı Kızıl Goncalar dizisi gündemden düşmüyor. Dizide Zeynep karakterine hayat veren Mina Demirtaş da genç yaşına rağmen sergilediği oyunculukla beğeni topluyor.
Mina Demirtaş'ın bugünlere geleceği, henüz çocuk yaşta aldığı ödülden belliymiş!
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Ekranların yeni dizisi Kızıl Goncalar, bir polemikle başladı yayın hayatına.
3 bölüm ekranlarda yer almayan Kızıl Goncalar, yeni bölümüyle reyting listelerini alt üst etti.
Kızıl Goncalar dizisinde Zeynep karakterine ise genç oyuncu Mina Demirtaş hayat veriyor.
2005 doğumlu Demirtaş, ilk kez 2021 yılında Akif adlı filmde, 2022 yılında ise Kabahat filminde rol aldı.
Mina Demirtaş, 29. Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nde Umut Veren Genç Kadın ödülünün sahibi olmuş!
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Genç oyuncumuz Mina Demirtaş'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz!
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