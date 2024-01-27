Görüş Bildir
Haberler
TV
İki Yeni Yarışmacının Dahil Olduğu Survivor Fragmanı İzleyenleri Heyecanlandırdı

İki Yeni Yarışmacının Dahil Olduğu Survivor Fragmanı İzleyenleri Heyecanlandırdı

survivor
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
27.01.2024 - 15:49

Suların bir türlü durulmadığı Survivor 2024 All Star'ın yeni bölüm fragmanı izleyenleri epey heyecanlandırdı. İki yeni yarışmacının dahil olduğu yarışmada ortalığın daha da karışacağının sinyalleri verilirken, haliyle yorumlar gecikmedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Kaosun asla dur durak bilmediği Survivor All Star 2024'ün fragmanı sosyal medyada gündem oldu.

Kaosun asla dur durak bilmediği Survivor All Star 2024'ün fragmanı sosyal medyada gündem oldu.

Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Dora ve Mustafa Kemal'in yarışmaya dahil olduğu anlar izleyicileri epey heyecanlandırdı çünkü her iki yarışmacı da epey baskın karakterler.

Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Dora ve Mustafa Kemal'in yarışmaya dahil olduğu anlar izleyicileri epey heyecanlandırdı çünkü her iki yarışmacı da epey baskın karakterler.

Tehlike çanlarının çalmaya başladığı fragmana haliyle pek çok yorum geldi.

Tehlike çanlarının çalmaya başladığı fragmana haliyle pek çok yorum geldi.

Fragmanı şöyle bırakalım:

Gelen yorumlar da burada:

Gelen yorumlar da burada:
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇

👇
twitter.com

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?