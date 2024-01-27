İki Yeni Yarışmacının Dahil Olduğu Survivor Fragmanı İzleyenleri Heyecanlandırdı
İki Yeni Yarışmacının Dahil Olduğu Survivor Fragmanı İzleyenleri Heyecanlandırdı
Suların bir türlü durulmadığı Survivor 2024 All Star'ın yeni bölüm fragmanı izleyenleri epey heyecanlandırdı. İki yeni yarışmacının dahil olduğu yarışmada ortalığın daha da karışacağının sinyalleri verilirken, haliyle yorumlar gecikmedi.
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Kaosun asla dur durak bilmediği Survivor All Star 2024'ün fragmanı sosyal medyada gündem oldu.
Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Dora ve Mustafa Kemal'in yarışmaya dahil olduğu anlar izleyicileri epey heyecanlandırdı çünkü her iki yarışmacı da epey baskın karakterler.
Tehlike çanlarının çalmaya başladığı fragmana haliyle pek çok yorum geldi.
Fragmanı şöyle bırakalım:
Gelen yorumlar da burada:
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