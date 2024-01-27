Kızılcık Şerbeti'nin Umut'u Serkan Tınmaz Hangi Ünlü Şarkıcının Klibinde Oynadı?
Kızılcık Şerbeti'nin Umut'u Serkan Tınmaz Hangi Ünlü Şarkıcının Klibinde Oynadı?
Kızılcık Şerbeti'ndeki Umut karakteriyle izlediğimiz oyuncu Serkan Tınmaz, ünlü bir şarkıcının klibinde rol aldı.
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Kızılcık Şerbeti'ndeki Umut karakteriyle izlediğimiz Serkan Tınmaz'ı artık tanımayanımız yok.
Nursema'yla yaşadığı aşkla hepimizin gönlüne taht kuran Umut'a hayat veren Serkan Tınmaz oyunculuğu kadar şarkıcılığıyla da ünlü.
Dizide sık sık şarkı performanslarını izlediğimiz Tınmaz on parmağında on marifet biri olurken, şimdi de ünlü bir şarkıcının klibinde gördük kendisini.
Derya Uluğ'nun "Yürek mi Yedin?" şarkısının klibinde Uluğ'yla partner olan Tınmaz'ın o anları haliyle sosyal medyada gündem oldu.
İşte Serkan Tınmaz'ın klipteki o anları:
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