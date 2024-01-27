Final Bölümünü Çeken Aile Dizisi Ekibi Şarkılarla Kutlama Yaptılar
Final Bölümünü Çeken Aile Dizisi Ekibi Şarkılarla Kutlama Yaptılar
Show TV'nin sevilen dizisi Aile, 30 bölümlük anlaşmasının sonuna geldi ve dizi final bölümünü çekti. Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'u başrollerinde buluşturan dizi son sahnesini çekerken, çekimin bitmesinin ardından güzel bir kutlama yaptılar.
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Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un 30 bölümlük dizisi Aile'nin sonunda finaline gelindi.
Final bölümü gelip çatan dizide Aile ekibi son sahnelerini çekerlerken, son set gününü büyük bir kutlamayla taçlandırdılar.
Tüm oyuncu ve set ekibinin yer aldığı akşama özellikle Serenay Sarıkaya'nın söylediği şarkılar damga vururken, söz konusu anlar sosyal medyada gündem oldu.
İşte Aile ekibinin kutlamalı veda gecesi:
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