Final Bölümünü Çeken Aile Dizisi Ekibi Şarkılarla Kutlama Yaptılar

Show TV'nin sevilen dizisi Aile, 30 bölümlük anlaşmasının sonuna geldi ve dizi final bölümünü çekti. Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'u başrollerinde buluşturan dizi son sahnesini çekerken, çekimin bitmesinin ardından güzel bir kutlama yaptılar.