Nihayet Tamamlandı Diyebilir miyiz? Cyberpunk 2077 İçin Çalışan Kimse Kalmadı

Öyle ya, işin arkasında oyuncuların favori stüdyolarından CD Project Red, işin içinde de sevilen oyuncu Keanu Reeves vardı. Üstelik gösterilen her şey göz kamaştırıcı görünüyordu. Ne ters gidebilirdi ki? Ancak hikaye sonunu iyi bildiğimiz biçimde pek de öyle bitmedi...