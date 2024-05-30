Nihayet Tamamlandı Diyebilir miyiz? Cyberpunk 2077 İçin Çalışan Kimse Kalmadı
Nihayet Tamamlandı Diyebilir miyiz? Cyberpunk 2077 İçin Çalışan Kimse Kalmadı
Son yılların en çok beklenen oyunlarından biriyken oyuncular üzerinde tarihteki en büyük hayal kırıklıklarından birini yaratarak akıllarımıza kazınan Cyberpunk 2077'nin geliştirme sürecinin nihayet, çıkışından 4 yıl sonra tamamen sonuna gelindi.
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Cyberpunk 2077 için heyecan ve merakla beklediğimiz o tatlı günleri hatırlıyor musunuz?
Cyberpunk 2077 çıkışının ardından 4 yıl geçtikten sonra nihayet tam olarak bitirildi.
Peki CD Projekt Red şimdilerde neyle uğraşıyor?
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2012 de mi ne görmüştüm videosunu level dergisiyle veriliyordu 2024 de tamamlandı.