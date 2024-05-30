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Nihayet Tamamlandı Diyebilir miyiz? Cyberpunk 2077 İçin Çalışan Kimse Kalmadı

Nihayet Tamamlandı Diyebilir miyiz? Cyberpunk 2077 İçin Çalışan Kimse Kalmadı

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
30.05.2024 - 15:26

Son yılların en çok beklenen oyunlarından biriyken oyuncular üzerinde tarihteki en büyük hayal kırıklıklarından birini yaratarak akıllarımıza kazınan Cyberpunk 2077'nin geliştirme sürecinin nihayet, çıkışından 4 yıl sonra tamamen sonuna gelindi.

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Cyberpunk 2077 için heyecan ve merakla beklediğimiz o tatlı günleri hatırlıyor musunuz?

Cyberpunk 2077 için heyecan ve merakla beklediğimiz o tatlı günleri hatırlıyor musunuz?

Öyle ya, işin arkasında oyuncuların favori stüdyolarından CD Project Red, işin içinde de sevilen oyuncu Keanu Reeves vardı. Üstelik gösterilen her şey göz kamaştırıcı görünüyordu. Ne ters gidebilirdi ki? Ancak hikaye sonunu iyi bildiğimiz biçimde pek de öyle bitmedi...

Cyberpunk 2077 çıkışının ardından 4 yıl geçtikten sonra nihayet tam olarak bitirildi.

Cyberpunk 2077 çıkışının ardından 4 yıl geçtikten sonra nihayet tam olarak bitirildi.

CD Project Red tarafından paylaşılan mali raporlarda stüdyonun hangi projesinde kaç çalışanının yer aldığı gibi detaylara da yer veriliyor. Son verilere göre beğeni toplayan Phantom Liberty DLC'sinin çıkışı ve ufak tefek güncellemelerin de tamamlanmasıyla birlikte artık Cyberpunk 2077'de kimse çalışmıyor. Kısacası oyunumuz nihayet tam olarak geliştirildi ve bitti diyebiliriz.

Peki CD Projekt Red şimdilerde neyle uğraşıyor?

Peki CD Projekt Red şimdilerde neyle uğraşıyor?

Yayınlanan finansal raporda yer verilen veriler stüdyonun şimdilik Polaris kod adıyla anılan sıradaki The Witcher oyunu için gaza bastığını gösteriyor. CD Projekt Red iş gücünün önemli bir kısmını bu oyuna ayırmış vaziyette ancak elimizde hala oyunun çıkış tarihine dair bir veri yok.

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Mr Raven

2012 de mi ne görmüştüm videosunu level dergisiyle veriliyordu 2024 de tamamlandı.