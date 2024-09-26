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Neye Yetecek? Bakanlık İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Günlük 3 TL Yardım Edecek

Neye Yetecek? Bakanlık İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Günlük 3 TL Yardım Edecek

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
26.09.2024 - 13:22

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın, ihtiyaç sahibi ilkokul öğrencilerine günlük 3 lira yardımda bulunacağı ortaya çıktı. NOW Haber’e konuşan bir öğrenci velisi ise öğrencisi için sadece 2 günde kantine 180 lira borç yaptığını söyledi.

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Yüksek enflasyon ve alım gücünün düşmesi en çok dar gelirli aileleri etkiliyor.

Yüksek enflasyon ve alım gücünün düşmesi en çok dar gelirli aileleri etkiliyor.

NOW Haber’de yer alan bilgilere göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokulda okuyan öğrencilerine sağladığı günlük destek miktarı ise sadece 3 lira.

NOW Haber’de yer alan bilgilere göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokulda okuyan öğrencilerine sağladığı günlük destek miktarı ise sadece 3 lira.

Öğrenci velileri ise bakanlığın sağladığı desteğin “neye yarayacağını” soruyor.

Öğrenci velileri ise bakanlığın sağladığı desteğin “neye yarayacağını” soruyor.

İşte Now Haber’in günlük 3 lira yardım haberi 👇

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