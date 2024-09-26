Neye Yetecek? Bakanlık İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Günlük 3 TL Yardım Edecek
Neye Yetecek? Bakanlık İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Günlük 3 TL Yardım Edecek
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Yüksek enflasyon ve alım gücünün düşmesi en çok dar gelirli aileleri etkiliyor.
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NOW Haber’de yer alan bilgilere göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokulda okuyan öğrencilerine sağladığı günlük destek miktarı ise sadece 3 lira.
Öğrenci velileri ise bakanlığın sağladığı desteğin “neye yarayacağını” soruyor.
İşte Now Haber’in günlük 3 lira yardım haberi 👇
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