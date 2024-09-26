Neye Yetecek? Bakanlık İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Günlük 3 TL Yardım Edecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın, ihtiyaç sahibi ilkokul öğrencilerine günlük 3 lira yardımda bulunacağı ortaya çıktı. NOW Haber’e konuşan bir öğrenci velisi ise öğrencisi için sadece 2 günde kantine 180 lira borç yaptığını söyledi.