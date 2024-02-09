Nevresimlerini Kaç Günde Bir Değiştirdiğini Tahmin Ediyoruz!
Nevresimlerini Kaç Günde Bir Değiştirdiğini Tahmin Ediyoruz!
Temiz nevresimler, yeni alınmış bir duş.... Huzuru arıyorsan kesinlikle burada!
Peki ya sen nevresimlerini kaç günde bir değiştiriyorsun? Söylüyoruz!
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1. Nevresimlerini değiştirmedeki etken faktör senin için hangisi?
2. Peki ya nevresim geçirmek senin korkulu rüyan mı yoksa hızlıca halledebiliyor musun?
3. Yedek nevresim takımların var mı yoksa bir tanesini sürekli yıkayıp kullanıyor musun?
4. Peki ya her sabah uyandığında yatağını toplar mısın yoksa akşama kadar açık kalır mı?
5. Genel olarak hijyenine dikkat eden biri olduğunu söyleyebilir misin?
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6. Peki ya çamaşırlarını kendin mi yıkıyorsun yoksa başkası mı?
7. Peki ya daha önce bir nevresimle en fazla ne kadar vakit geçirdin?
8. Son olarak, nevresimlerin güzel koktuğunda kendini yenilenmiş gibi hissediyor musun?
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