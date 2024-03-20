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Nevresim Konusunda Ekstra Hassas Olanların Dokunur Dokunmaz Bayılacağı Nevresim Setleri

etiket Nevresim Konusunda Ekstra Hassas Olanların Dokunur Dokunmaz Bayılacağı Nevresim Setleri

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
20.03.2024 - 13:51

Nevresim seçiminde özellikle hassas olanlar için dokundukları anda kendilerini büyüleyecek nevresim setlerini araştırdık. Kendinizi pamuklara sarılmış gibi hissedeceğiniz bu nevresim setleri, konforun ve şıklığın mükemmel birleşimi. Yumuşaklığı ve kalitesiyle sizi kendine hayran bırakacak olan bu nevresim setlerini deneyimlemek için daha fazla beklemeyin.

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 20.03.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Pusula Home Kalpli Nevresim Takımı Çift Kişilik

1. Pusula Home Kalpli Nevresim Takımı Çift Kişilik

Pusula Home Kalpli Nevresim Takımı herkesin beğenisini kazanmayı başarmış.  Son zamanlarda TikTok'ta o kadar karşımıza çıkıyor ki listemizin başına eklemesek içimiz rahat etmezdi. Burada

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2. Karaca Home Basic Lacivert Petrol %100 Pamuk Çift Taraflı Çift Kişilik Nevresim Takımı

2. Karaca Home Basic Lacivert Petrol %100 Pamuk Çift Taraflı Çift Kişilik Nevresim Takımı

Karaca Home Basic Lacivert Petrol, çift taraflı ve çift kişilik nevresim takımı, sade ve modern tasarımıyla dikkat çekiyor. %100 pamuk materyalden üretilen bu ürün, birbiriyle uyumlu renk seçenekleri ve çift taraflı kullanım kolaylığı sunuyor. Terletmeyen yapısıyla konforlu bir uykuya geçiş yapmanızı sağlayan bu nevresim takımı, hem estetik hem de fonksiyonel bir seçenek sunuyor. Ayrıca, Karaca Home Basic Lacivert Petrol Çift Taraflı Çift Kişilik Nevresim Takımı'nda şu anda 2 al 1 öde kampanyasıyla karşınızda. Bu fırsatı kaçırmayın!

Burada

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3. Karaca Home 4 Element Antrasit %100 Pamuk Çift Kişilik Nevresim Takımı Su

3. Karaca Home 4 Element Antrasit %100 Pamuk Çift Kişilik Nevresim Takımı Su

Karaca Home'un çift kişilik nevresim takımı, antrasit tonunda ve tamamen pamuk malzemeden üretilmiş. Bu model, %100 pamuk dokusuyla doğal bir dokunuş sunar. 7 farklı seçeneğe sahip bu takım 2 al 1 öde fırsatıyla karşınızda. 

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4. Berolige Pamuklu Tek Kişilik Saten Nevresim Takımı Beyaz

4. Berolige Pamuklu Tek Kişilik Saten Nevresim Takımı Beyaz

Berolige'nin beyaz pamuklu tek kişilik saten nevresim takımı, yatak odanızın atmosferini zenginleştirecek bir seçim. 160x220 cm boyutundaki nevresim, 160x230 cm boyutundaki çarşaf ve 50x70 cm boyutundaki yastık kılıfından oluşan bu takım, 200 TL ve üzeri alışverişlerde %15 indirim avantajıyla sizleri bekliyor. Sadece 849,15 TL karşılığında bu zarif ve konforlu takıma sahip olabilirsiniz.

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5. Berolige Sunday Pamuklu Çift Kişilik Çizgili Nevresim Takımı Kahverengi

5. Berolige Sunday Pamuklu Çift Kişilik Çizgili Nevresim Takımı Kahverengi

Yatak odanızda hem estetik bir görünüm hem de rahat bir uyku deneyimi sunan bu takım, kalitenin ve şıklığın bir arada sunulduğu bir ürün.

Kullanıcı yorumu:

Rengine kalitesine bayıldım, grisiyle beraber aldım. Aşırı güzel duruyor çeyizime aldığım için tam açmadım, indirimde görürseniz yakalayın.

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6. Taç Ranforce Nevresim Takımı Basic Tek Kişilik

6. Taç Ranforce Nevresim Takımı Basic Tek Kişilik

Taç kalitesini bilmeyen yoktur. Sadece 1.235,50 TL'ye sahip olacağınız bu pembe nevresim takımı, yumuşacık dokusu sayesinde rahat bir uyku uyumanız için yaratılmış.

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7. Linens Carme Pamuk Brode Çift Kişilik Nevresim Takımı Beyaz

7. Linens Carme Pamuk Brode Çift Kişilik Nevresim Takımı Beyaz

Desenleriyle yatak odanıza rustik bir dokunuş katacak bu nevresim takımına mutlaka bir şans vermelisiniz. Üstelik nefes alan pamuklu yapısıyla ısıyı dengeleyerek 4 mevsim kullanım olanağı sunuyor. Sepette indirimli fiyatı 3.183,00 TL. 

Ürün içeriği: 

Nevresim: 200x220 cm 

Çarşaf: 260x270 cm

Yastık Kılıfı: 50x70 cm 2 Adet 

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8. Taç Elanor Ranforce Nevresim Takımı

8. Taç Elanor Ranforce Nevresim Takımı

Taç markasına ait olan bu nevresim takımı modeli rahat bir uyku isteyenler için vazgeçilmez olacak. Uyumak için bahanenizi artıracak bu modeli hazır indirimdeyken kaçırmayın. 

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Odanıza modern bir görünüm kazandıracak bu modele bayılmamak elde değil. Sade ve düz modellerden sıkıldıysanız harika bir alternatif olacak bu modeli mutlaka incelemelisiniz. 

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10. Madame Coco Odette Çift Kişilik Ranforce Baskılı Nevresim Takımı

10. Madame Coco Odette Çift Kişilik Ranforce Baskılı Nevresim Takımı

Sade ve cool takılmayı sevenlerin tarzını yansıtan bu takımı görenler rengine bayılıyor. Madame Coco markasına ait olan bu takımın fiyatı sadece 1000 TL. Üstelik nevresimin ipliğinde kullanılan uzun elyaf, kumaşın yumuşak, dayanıklı ve uzun ömürlü olmasını sağlıyor.

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11. Madame Coco Tracey Çift Kişilik Linen Look Yıkamalı Nevresim Takımı

11. Madame Coco Tracey Çift Kişilik Linen Look Yıkamalı Nevresim Takımı

Yumuşacık dokusuyla rahat bir uyku çekmenize yardımcı olacak bu nevresim takımı, renklerin uyumunun en güzel örneği olabilir. Sade ve şık modellerin peşindeyseniz bu model tam da size göre. Buradan ulaşın

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12. Madame Coco Cher Çift Kişilik Baskılı Nevresim Takımı - Gri

12. Madame Coco Cher Çift Kişilik Baskılı Nevresim Takımı - Gri

Gri rengiyle yatak odasına ayrı bir şıklık katacak olan bu nevresim takımı Madame Coco markasına ait olup indirimle 2.124,99 TL yerine sadece 850 TL.  Buradan ulaşın

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13. Tabu Home Üçgen Puantiyeli Beyaz Çift Kişilik Nevresim Seti

13. Tabu Home Üçgen Puantiyeli Beyaz Çift Kişilik Nevresim Seti

Farklılıktan yana olanlar için harika bir öneri olduğuna inandığımız bu desenli, çift kişilik nevresim seti yumuşacık kumaşıyla kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacak.Buraya tıktık

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14. Laliva Çarşafı Lastikli Siyah-Siyah Tek Kişilik Nevresim Takımı

14. Laliva Çarşafı Lastikli Siyah-Siyah Tek Kişilik Nevresim Takımı

Sadelikten yana olanlar için harika bir öneri olacak bu model, sadece 419,90 TL.

Kullanıcı yorumu:

Ürün çok güzel çok beğendim. Kumaşı, duruşu, hızlı ve sağlam elime ulaşması çok güzeldi. Tavsiye ederim.

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15. Tabu Home Parure Dallı Gri Çift Kişilik Nevresim Seti

15. Tabu Home Parure Dallı Gri Çift Kişilik Nevresim Seti

Hava geçirgenliği olan hem dayanıklı hem de yıkandıktan sonra kolay ütülenebilen bu takım kullanıcıların favorisi olmaya devam ediyor. Sadece 399,99 TL'lik fiyatıyla dikkat çeken bu sete mutlaka göz atmalısınız. 

Kullanıcı yorumu:

Mükemmel ürün keşke çarşafında olsaydı ama alın aldırın, resimdekiyle aynı kumaşı çok iyi rengi canlı. 

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