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Nepo Bebek Kontenjanından Şöhret Dünyasına Giren Ünlülerin Çocuklarından Şaşırtan İtiraflar

Nepo Bebek Kontenjanından Şöhret Dünyasına Giren Ünlülerin Çocuklarından Şaşırtan İtiraflar

Ömer Faruk
Ömer Faruk - Onedio Üyesi
24.02.2024 - 19:31

Ünlü çocuğu olmak da kolay değil: Kimisi blöf yaparken, kimisi gerçekten yaşadığı zorluklardan dert yakındı. 

Buyurun 👇

Kaynak: https://www.buzzfeed.com/kristenharri...

Öncelikle ünlü anne babaları sayesinde üne kavuşan isimler için kullandığımız 'Nepo Baby' kavramını bilmiyorsanız sizi böyle alalım.

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1. Dakota Johnson'ın babası Don Johnson, ünlü oyuncu üniversite yerine aktrisliğe devam etmeyi seçince onunla iletişimi kesmiş!

1. Dakota Johnson'ın babası Don Johnson, ünlü oyuncu üniversite yerine aktrisliğe devam etmeyi seçince onunla iletişimi kesmiş!

Öyle ki Dakota Johnson market alışverişini dahi karşılayamadığı bir dönemden geçmiş.

2. Robert Kardashian ve Kris Jenner'ın büyük kızı Kourtney Kardashian da üniversiteden mezun olur olmaz yuvadan uçmaya 'zorlanmış'!

2. Robert Kardashian ve Kris Jenner'ın büyük kızı Kourtney Kardashian da üniversiteden mezun olur olmaz yuvadan uçmaya 'zorlanmış'!

Babam 'Bir iş bulman gerek, bir ay müddetin var, ben işi bulmana yardımcı olacağım. Ancak çalışmalı ve kendine bakmalısın' dedi.

3. 2007 yılındaki aynı röportajda 'ayrıcalıklı bir hayatla büyüdükleri için buna alıştıklarını ve vazgeçmesinin zor olduğundan' dert yandı.

3. 2007 yılındaki aynı röportajda 'ayrıcalıklı bir hayatla büyüdükleri için buna alıştıklarını ve vazgeçmesinin zor olduğundan' dert yandı.

Bizim için daha zor çünkü çoğu kişi hiçbir şey yapmıyor. Ve bize genç yaşta çalışmamız gerektiği ve kendimize bakmamız gerektiği aşılandı.

sözlerini kullandı.

4. 2021 yılında Prens Harry, Oprah Winfrey'ye Meghan Markle ile saraydan ayrılır ayrılmaz ailesinin kendisine maddi desteği kestiğini açıkladı.

4. 2021 yılında Prens Harry, Oprah Winfrey'ye Meghan Markle ile saraydan ayrılır ayrılmaz ailesinin kendisine maddi desteği kestiğini açıkladı.

Ailem maddi desteğini geri çekti ve korunmamız için para ödemeliydim. Annemin (Prenses Diana) bana bıraktığı para vardı. O olmadan bunu yapamazdık.

şeklinde konuştu.

5. Gwyneth Paltrow, babası Bruce Paltrow'un "Tamamen kendi başınasın" diyerek hiçbir şey vermediğini söyledi.

5. Gwyneth Paltrow, babası Bruce Paltrow'un "Tamamen kendi başınasın" diyerek hiçbir şey vermediğini söyledi.

Bana hiçbir şey vermedi. Ne kirama yardım etti, ne de kenarda param vardı. O yüzden insanların şımarık olduğumu düşünmesi ya da bugün sahip olduklarımı hak etmediğimi düşünmesi doğru değil. Ama tabi insanların böyle düşünmesinin nedenini anlayabiliyorum.

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6. Michael Douglas'ın babası Kirk Douglas 2020 yılında vefat ettiğinde 61 milyon dolarlık servetinden ona hiçbir şey kalmadı.

6. Michael Douglas'ın babası Kirk Douglas 2020 yılında vefat ettiğinde 61 milyon dolarlık servetinden ona hiçbir şey kalmadı.

Çünkü tüm miras hayır kurumuna bağışlandı.

7. Babası Aaron Spelling'in mal varlığının 500 milyon dolar olduğu tahmin edilse de Tori Spelling'e sadece 500 bin dolar bıraktı.

7. Babası Aaron Spelling'in mal varlığının 500 milyon dolar olduğu tahmin edilse de Tori Spelling'e sadece 500 bin dolar bıraktı.

8. Meşhur şef Gordon Ramsay, beş çocuğuna da mirasından tek kuruş bırakmayı planlamıyor: Çünkü 'şımarmalarını' istemiyormuş.

8. Meşhur şef Gordon Ramsay, beş çocuğuna da mirasından tek kuruş bırakmayı planlamıyor: Çünkü 'şımarmalarını' istemiyormuş.

9. Joan Crawford ölümünden önce çocukları Christina ve Christopher Crawford'u mirastan men etti.

9. Joan Crawford ölümünden önce çocukları Christina ve Christopher Crawford'u mirastan men etti.

Sebebini kimse bilmiyor.

10. Shirley MacLaine'in kızı Sachi Parker, 17 yaşındayken liseden mezun olunca ailesinin kendisine hiçbir destek vermemesi üzerine üniversite masrafını karşılayamadı.

10. Shirley MacLaine'in kızı Sachi Parker, 17 yaşındayken liseden mezun olunca ailesinin kendisine hiçbir destek vermemesi üzerine üniversite masrafını karşılayamadı.

Önemini anlamamıştı çünkü ne annem ne de babam üniversiteye gitmişti.

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