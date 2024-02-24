Nepo Bebek Kontenjanından Şöhret Dünyasına Giren Ünlülerin Çocuklarından Şaşırtan İtiraflar

Bana hiçbir şey vermedi. Ne kirama yardım etti, ne de kenarda param vardı. O yüzden insanların şımarık olduğumu düşünmesi ya da bugün sahip olduklarımı hak etmediğimi düşünmesi doğru değil. Ama tabi insanların böyle düşünmesinin nedenini anlayabiliyorum.