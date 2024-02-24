Nepo Bebek Kontenjanından Şöhret Dünyasına Giren Ünlülerin Çocuklarından Şaşırtan İtiraflar
Nepo Bebek Kontenjanından Şöhret Dünyasına Giren Ünlülerin Çocuklarından Şaşırtan İtiraflar
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/kristenharri...
Ünlü çocuğu olmak da kolay değil: Kimisi blöf yaparken, kimisi gerçekten yaşadığı zorluklardan dert yakındı.
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1. Dakota Johnson'ın babası Don Johnson, ünlü oyuncu üniversite yerine aktrisliğe devam etmeyi seçince onunla iletişimi kesmiş!
2. Robert Kardashian ve Kris Jenner'ın büyük kızı Kourtney Kardashian da üniversiteden mezun olur olmaz yuvadan uçmaya 'zorlanmış'!
3. 2007 yılındaki aynı röportajda 'ayrıcalıklı bir hayatla büyüdükleri için buna alıştıklarını ve vazgeçmesinin zor olduğundan' dert yandı.
4. 2021 yılında Prens Harry, Oprah Winfrey'ye Meghan Markle ile saraydan ayrılır ayrılmaz ailesinin kendisine maddi desteği kestiğini açıkladı.
5. Gwyneth Paltrow, babası Bruce Paltrow'un "Tamamen kendi başınasın" diyerek hiçbir şey vermediğini söyledi.
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6. Michael Douglas'ın babası Kirk Douglas 2020 yılında vefat ettiğinde 61 milyon dolarlık servetinden ona hiçbir şey kalmadı.
7. Babası Aaron Spelling'in mal varlığının 500 milyon dolar olduğu tahmin edilse de Tori Spelling'e sadece 500 bin dolar bıraktı.
8. Meşhur şef Gordon Ramsay, beş çocuğuna da mirasından tek kuruş bırakmayı planlamıyor: Çünkü 'şımarmalarını' istemiyormuş.
9. Joan Crawford ölümünden önce çocukları Christina ve Christopher Crawford'u mirastan men etti.
10. Shirley MacLaine'in kızı Sachi Parker, 17 yaşındayken liseden mezun olunca ailesinin kendisine hiçbir destek vermemesi üzerine üniversite masrafını karşılayamadı.
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