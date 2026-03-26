Nefesler Tutuldu! Türkiye, Dünya Kupası Yolunda Sahaya Çıkıyor

İstanbul’un eşsiz atmosferinde, Tüpraş Stadyumu’nun ev sahipliği yapacağı bu dev karşılaşmada tribünlerin tıklım tıklım dolması ve Ay-Yıldızlılarımızın arkasında 12. güç olarak dev bir koroya dönüşmesi bekleniyor. Teknik direktörümüz ve millilerimiz, sahadan galibiyetle ayrılarak adını finale yazdırmak ve tüm Türkiye’yi sokağa dökmek için kenetlenmiş durumda.

A Milli Futbol Takımımız'ın kritik Romanya mücadelesi, bu akşam saat 20.00’de İstanbul’daki Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak.

“Türkiye-Romanya” play-off yarı final mücadelesi bu akşam saat 20.00’de TV8’de canlı yayınla futbolseverlerle buluşacak.

Formda bir grafik çizen millilerimizde, genç yeteneklerimizin dinamizmi ile tecrübeli isimlerin liderliği bu maçın kilit noktası olacak. Tek maç eleme usulüyle oynanacak bu turda, hata payı yok; millilerimizin hedefi ise sadece zafer!

Haydi Türkiye! Alkışlarımızla millilerimizin yanındayız. 🇹🇷