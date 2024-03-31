Neden Spora Başlamalısın?
Neden Spora Başlamalısın?
Spora başlaman için sana pek çok sebep sunabiliriz ama vereceğin cevaplara göre bu sebepler şekillenecek! Neden spora başlaman gerektiğini bu testin sonunda söyleyeceğiz.
Cevabı merak ediyorsan soruları cevaplandırmaya geçebiliriz!
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1. Yavaş yavaş ısınalım! Dün gece kaçta uyudun?
2. Peki bu sabah kaçta uyandın?
3. Dürüst olmanı istiyoruz: Hayatından memnun musun?
4. Biraz ısındık gibi, hı? Şimdi de motivasyon kaynağını öğrenelim!
5. Çok yorgun olduğun ve kolunu kaldıramayacak halde olduğun bir gündesin diyelim. Seni oturduğun yerden ne kaldırabilir?
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6. Hayatında değişmesini istediğin ilk şey bunlardan hangisi veya hangisine yakın?
7. Hemen yorulma! Seni hareketlendirmek için bir şarkı açalım. Hangi şarkıyı dinlemek istersin?
8. Tam ısındık derken son soruya geldik! Kendini en çok bu ortamlardan hangisinde huzurlu hissediyorsun?
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