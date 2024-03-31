Neden Spora Başlamalısın?

Seçtiğin yanıtlara baktığımızda epey yorucu bir hayatın var. Gün içinde oradan oraya koşturuyorsun ve bazen kendine bile vakit ayıramıyorsun. Evet biliyoruz, meşgul birisin ve inanıyoruz ki vaktin kalmıyor bazen bazı şeylere. Ama spor için günde en azından bi' yarım saat bile ayırman, hem mental hem de fiziksel sağlığın için çok önemli. Eğer spora başlarsan, bir süre sonra daha dinç olduğunu ve spora başlamadan önceki yorgunluğundan eser kalmadığını göreceksin.