Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Neden Spora Başlamalısın?

etiket Neden Spora Başlamalısın?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
31.03.2024 - 11:16

Spora başlaman için sana pek çok sebep sunabiliriz ama vereceğin cevaplara göre bu sebepler şekillenecek! Neden spora başlaman gerektiğini bu testin sonunda söyleyeceğiz.

Cevabı merak ediyorsan soruları cevaplandırmaya geçebiliriz!

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Yavaş yavaş ısınalım! Dün gece kaçta uyudun?

2. Peki bu sabah kaçta uyandın?

3. Dürüst olmanı istiyoruz: Hayatından memnun musun?

4. Biraz ısındık gibi, hı? Şimdi de motivasyon kaynağını öğrenelim!

5. Çok yorgun olduğun ve kolunu kaldıramayacak halde olduğun bir gündesin diyelim. Seni oturduğun yerden ne kaldırabilir?

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Hayatında değişmesini istediğin ilk şey bunlardan hangisi veya hangisine yakın?

7. Hemen yorulma! Seni hareketlendirmek için bir şarkı açalım. Hangi şarkıyı dinlemek istersin?

8. Tam ısındık derken son soruya geldik! Kendini en çok bu ortamlardan hangisinde huzurlu hissediyorsun?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Daha dinç hale gelmek için spora başlamalısın!

Seçtiğin yanıtlara baktığımızda epey yorucu bir hayatın var. Gün içinde oradan oraya koşturuyorsun ve bazen kendine bile vakit ayıramıyorsun. Evet biliyoruz, meşgul birisin ve inanıyoruz ki vaktin kalmıyor bazen bazı şeylere. Ama spor için günde en azından bi' yarım saat bile ayırman, hem mental hem de fiziksel sağlığın için çok önemli. Eğer spora başlarsan, bir süre sonra daha dinç olduğunu ve spora başlamadan önceki yorgunluğundan eser kalmadığını göreceksin.

Mental sağlığın için spora başlamalısın!

Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur! Evet bu cümleyi her yerde duyduğunu biliyoruz ama o kadar doğru ki, sarsılmaz bir mental sağlığa sahip olmanın temel anahtarı hareket etmek. Bu hareket koşu, yürüyüş, ağırlık kaldırma ve hatta yogayla bile sağlanabilir. Yeter ki hareket edelim. Bilim insanları, uzun süredir hareket etmenin mental sağlığa iyi geldiğini zaten söylüyor. Seçtiğin yanıtlara baktığımızda mental olarak yorgun hissettiğini ve bu yorgunluğun fiziksel yorgunlukla geçebileceğini düşünüyoruz. Çünkü çivi çiviyi söker, bunu unutma!

Yaşam kaliteni artırmak için spora başlamalısın!

Spora ilk başladığın zaman çok yorucu gelse de, üzerindeki ruhani yorgunluğu sporla atacağından emin olabilirsin. Hareket etmek, kan dolaşımını hızlandıracağı için kalbin daha hızlı kan pompalayacak, hareketsizken düşündüğün şeyleri düşünmeyi bırakacak ve fiziksel yorgunluğun bu düşüncelerin önüne geçecek. Terleyerek vücudundaki toksinleri bir nevi atmış olacaksın ve vücudunun sıcaklığını dengede tutabileceğin için fiziksel olarak daha rahat hissedeceksin. Evet, spor yapmanın faydaları saymakla bitmez ama bunu spor yapmaya başladıktan sonra hemen fark edeceksin. Bundan emin olabilirsin!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?