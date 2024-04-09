Neden İlişkide Olmadıklarını Anlatarak Hepimizi Duygu Seline Sürükleyen 15 Kişi
Neden İlişkide Olmadıklarını Anlatarak Hepimizi Duygu Seline Sürükleyen 15 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Günümüz ilişkileri oldukça zorlayıcı. Bundan dolayı birçok insan ilişkiye girmiyor ya da ilişkilerden uzak duruyor. Bugünse, yalnızlığı tercih etmiş 15 kişinin hikayesine bakacağız. Bakalım neden yalnız kalmayı tercih ediyorlar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. "İlk kocam vefat etti ve birisini seversem yine vefat etmesini izlemeye hazır değilim..."
2. "Kendimi başkasıyla paylaşmak istemiyorum. Sahip olduğum özgürlüğü seviyorum."
3. "İnsanlara çok çabuk bağlanıyorum ve bu yüzden onlardan uzak durmayı tercih ediyorum."
4. "Evden dışarı çıkmıyorum ve böylece sevgili bulamıyorum."
5. "İnsanlar beni romantik bir eş olarak görmüyor ve asla şans vermiyor."
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. "Yalnız olmayı umursamaz hale geldim ve artık böyle daha mutluyum."
7. "Eşim vefat ettiğinde 4 çocukla tek kaldım. Şimdi çocuklarımın hepsi büyüdü ve ben yaşlandım."
8. "Beraber olmak istediğim ve benimle beraber olmak isteyen birisiyle tanışmadım."
9. "Google Maps'e göre son 1 yılda evimi 20 kilometreden öteye asla terk etmemişim. Hiç bu kadar depresif hissetmemiştim."
10. "Söyleyecek çok bir şeyi olmayan sıkıcı birisiyim..."
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. "Son ilişkim beni çok üzdü ve şimdi köpeklerimle zaman geçirmeyi tercih ediyorum."
12. "Yanlış kişiyle olmaktansa yalnız olmayı tercih ederim."
13. "Travmamı ilişkiye taşıyarak insanları üzmektense yalnız kalmayı tercih ediyorum."
14. "Kendimle bile çok zor başa çıktığım için ilişkiye girmeye hazır değilim gibi hissediyorum."
15. "Özellikle yalnız kalmaya çalışmıyorum ama eşim beni ve bebeğimizi terk ettiği için bakmam gereken birisi var."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda