Neden İlişkide Olmadıklarını Anlatarak Hepimizi Duygu Seline Sürükleyen 15 Kişi

Günümüz ilişkileri oldukça zorlayıcı. Bundan dolayı birçok insan ilişkiye girmiyor ya da ilişkilerden uzak duruyor. Bugünse, yalnızlığı tercih etmiş 15 kişinin hikayesine bakacağız. Bakalım neden yalnız kalmayı tercih ediyorlar.