Ne Kadar Tarkan Hayranısın: Şarkı Sözleri Testini Geçebilecek misin?
Ne Kadar Tarkan Hayranısın: Şarkı Sözleri Testini Geçebilecek misin?
Gerçek Mega Star hayranları buraya! Bakalım Tarkan'ın şarkı sözlerini ne kadar iyi biliyorsun? Kendine güveniyorsan, hadi teste!
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1. "Aşk sevene yük olmaz. Biz böyle bilir, böyle yaşarız" hangi şarkıya ait?
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2. Bir klasik haline gelen bu şarkı hangisi? "Seni gidi fındıkkıran, yılanı deliğinden çıkaran, kaderim püsküllü belam, yakalarsam..."
3. "Ayda yılda bir olsa da muhakkak ara, azıcık zamanından ayır da, öldün mü? kaldın mı? diye sor ara sıra" sözleri hangisine ait?
4. Peki bu klasik şarkı hangisi? "Yıkadı günahlarımdan beni masumiyeti, cennetten gelen bir melekti sanki"
5. Bu nakarat hangi şarkıya ait? "Bu kez gururumu ateşe verdim, yaktım da geldim"
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