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Ne Kadar Tarkan Hayranısın: Şarkı Sözleri Testini Geçebilecek misin?

etiket Ne Kadar Tarkan Hayranısın: Şarkı Sözleri Testini Geçebilecek misin?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
03.09.2024 - 21:34

Gerçek Mega Star hayranları buraya! Bakalım Tarkan'ın şarkı sözlerini ne kadar iyi biliyorsun? Kendine güveniyorsan, hadi teste!

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1. "Aşk sevene yük olmaz. Biz böyle bilir, böyle yaşarız" hangi şarkıya ait?

2. Bir klasik haline gelen bu şarkı hangisi? "Seni gidi fındıkkıran, yılanı deliğinden çıkaran, kaderim püsküllü belam, yakalarsam..."

3. "Ayda yılda bir olsa da muhakkak ara, azıcık zamanından ayır da, öldün mü? kaldın mı? diye sor ara sıra" sözleri hangisine ait?

4. Peki bu klasik şarkı hangisi? "Yıkadı günahlarımdan beni masumiyeti, cennetten gelen bir melekti sanki"

5. Bu nakarat hangi şarkıya ait? "Bu kez gururumu ateşe verdim, yaktım da geldim"

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6. "İyi günde kötü günde, sakla göğsünde. Sen bu kalbe iyi geldin, benden hiç gitme" sözleri hangi şarkıya ait?

7. "O da benim gibi gözü kara belli, serserim deli dolu terelelli, bu aşk bizi yola getirmeli" sözlerini bilebilecek misin?

8. Son olarak "El üstünde tutarım seni, dizlerimde uyuturum seni" sözleri hangi şarkıya ait?

Hiç de fena değil!

Kabul edelim her şarkısını bilmiyorsun ama performansın hiç de fena değil. Biraz daha fazla Tarkan dinlersen çok daha iyi bir sonuç alacağına eminiz. Sözlere odaklanarak dans ettikçe Tarkan'ın şarkıları arasında kaybolacağına eminiz. Pes etme, çok yakınsın!

Biraz daha Tarkan dinlemen lazım!

Senin baya bir süre Tarkan dinlemen gerekiyor. Klasikleşmiş şarkılarını bilsen de tüm şarkılarına hakim değilsin. Bunun tek çözümü de playlist'ine bol bol Tarken eklemek ve günde 3 öğün Tarkan dinlemek. İnanıyoruz bunu yapabilirsin!

Mükemmelsin!

Sen resmen Tarkan olmuşsun. Şarkıları Mega Star'dan daha iyi biliyor bile olabilirsin. Gerçekten her şarkısı diline dolanmış. Sadece nakaratları değil tüm şarkı sözlerini bildiğin için senden daha iyi bir hayran olduğunu düşünmüyoruz. Tebrikler!

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