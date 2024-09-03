Ne Kadar Tarkan Hayranısın: Şarkı Sözleri Testini Geçebilecek misin?

Sen resmen Tarkan olmuşsun. Şarkıları Mega Star'dan daha iyi biliyor bile olabilirsin. Gerçekten her şarkısı diline dolanmış. Sadece nakaratları değil tüm şarkı sözlerini bildiğin için senden daha iyi bir hayran olduğunu düşünmüyoruz. Tebrikler!