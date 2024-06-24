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Nazlı Sabancı Sörfe Sardı, Çağla Şıkel Sucuk Gibi Terledi: 24 Haziran'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Nazlı Sabancı Sörfe Sardı, Çağla Şıkel Sucuk Gibi Terledi: 24 Haziran'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
24.06.2024 - 23:57

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Gamze Erçel ateşlendi, açacağı canlı yayına kadar toparlanmaya ant içti.

Gamze Erçel ateşlendi, açacağı canlı yayına kadar toparlanmaya ant içti.

Danla Bilic, köpeği Kiki'nin çantasının içindekileri açıkladı.

Zeynep Bastık, "günişko" dedi.

Zeynep Bastık, "günişko" dedi.

Yeni doğum yapan Müge Boz, kocasına fikirler sundu.

Yeni doğum yapan Müge Boz, kocasına fikirler sundu.

Pelin Akil, manzarasını paylaştı.

Pelin Akil, manzarasını paylaştı.
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Ezgi Mola, evde ne varsa içine attığı yemeğini gururla paylaştı.

Ezgi Mola, evde ne varsa içine attığı yemeğini gururla paylaştı.

Nazlı Sabancı kendini dalgalara kaptırdı.

Yasemin Özilhan, şeker reyonunda aklını kaybetti.

Yasemin Özilhan, şeker reyonunda aklını kaybetti.

Berfu Yenenler'in oğulları annelerine çiçek getirdi.

Berfu Yenenler'in oğulları annelerine çiçek getirdi.

Yasemin Tatlıses, erkek kardeşinin, ikizlerin dayısının doğum gününü kutladı.

Yasemin Tatlıses, erkek kardeşinin, ikizlerin dayısının doğum gününü kutladı.
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Selen Görgüzel, tuvalette poz verdi.

Selen Görgüzel, tuvalette poz verdi.

Çağla Şıkel, sucuk gibi terledi.

Çağla Şıkel, sucuk gibi terledi.
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