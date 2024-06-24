Nazlı Sabancı Sörfe Sardı, Çağla Şıkel Sucuk Gibi Terledi: 24 Haziran'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Nazlı Sabancı Sörfe Sardı, Çağla Şıkel Sucuk Gibi Terledi: 24 Haziran'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Gamze Erçel ateşlendi, açacağı canlı yayına kadar toparlanmaya ant içti.
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Danla Bilic, köpeği Kiki'nin çantasının içindekileri açıkladı.
Zeynep Bastık, "günişko" dedi.
Yeni doğum yapan Müge Boz, kocasına fikirler sundu.
Pelin Akil, manzarasını paylaştı.
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Ezgi Mola, evde ne varsa içine attığı yemeğini gururla paylaştı.
Nazlı Sabancı kendini dalgalara kaptırdı.
Yasemin Özilhan, şeker reyonunda aklını kaybetti.
Berfu Yenenler'in oğulları annelerine çiçek getirdi.
Yasemin Tatlıses, erkek kardeşinin, ikizlerin dayısının doğum gününü kutladı.
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Selen Görgüzel, tuvalette poz verdi.
Çağla Şıkel, sucuk gibi terledi.
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