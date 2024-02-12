Nazan Öncel Konser Falan Dinlemedi: Emekli Maaşı Zammına İsyan Etti!
Nazan Öncel Konser Falan Dinlemedi: Emekli Maaşı Zammına İsyan Etti!
Kaynak: https://www.magazinsortie.com/nazan-o...
Ünlü şarkıcı Nazan Öncel, son albümü 'Kara Plak (Geceye Bir Şarkı)'nın lansman etkinliği için Kadıköy'deki Alan adlı mekanda hayranlarıyla bir araya geldi. Bu etkinlik sırasında, Öncel'in emekli maaşlarına dair çarpıcı bir yorumu oldu.
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Ünlü şarkıcı Nazan Öncel, son albümü "Kara Plak (Geceye Bir Şarkı)"ın lansmanı için Kadıköy'deki Alan adlı mekanda bir konser düzenledi.
Sahneye çıkan Öncel, hafızalara kazınmış popüler şarkılarını seslendirdi.
Bu özel etkinliğe, Dilek İmamoğlu, Nükhet Duru, Mazlum Çimen gibi tanınmış isimlerin yanı sıra ressam Arslan Eroğlu, şair Emrullah Alp ve Erdener Koyutürk gibi sanat ve kültür dünyasından birçok kişi de katıldı.
Biletlerin hızla tükendiği konserde, Nazan Öncel'in albüm şarkılarıyla birlikte sunduğu göz kamaştırıcı performans, hayranları tarafından coşkulu alkışlarla karşılandı. Konser boyunca, Öncel'in esprileri ve danslarıyla seyirciyi büyülediği görüldü.
Olcay Ünal Sert'in haberine göre; Nazan Öncel, konser sırasında sosyal konulara da değindi. Özellikle, cinayete kurban giden Özgecan Aslan'ı anmayı ihmal etmedi.
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Öncel, konserinde ayrıca gündemdeki emekli maaşı konusuna da değindi.
"En düşük 10 bin'i, 12 bin TL yapacaklarmış elleri titreye titreye, bir 20 bin lira yapamadılar" şeklindeki yorumuyla, toplumsal meselelere duyarlılığını bir kez daha gösterdi.
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