Nazan Öncel Konser Falan Dinlemedi: Emekli Maaşı Zammına İsyan Etti!

Ünlü şarkıcı Nazan Öncel, son albümü 'Kara Plak (Geceye Bir Şarkı)'nın lansman etkinliği için Kadıköy'deki Alan adlı mekanda hayranlarıyla bir araya geldi. Bu etkinlik sırasında, Öncel'in emekli maaşlarına dair çarpıcı bir yorumu oldu.