Tayyargillerin Cinsiyet Partisi Videosunun Altına Bir Anneden Gelen Korkunç Yorum!
Tayyargillerin Cinsiyet Partisi Videosunun Altına Bir Anneden Gelen Korkunç Yorum!
Geçtiğimiz günlerde yaptıkları gösterişli kutlama ile 4'ücü çocuklarının cinsiyetini öğrenen Tayyar ve Özlem Öz çifti gündemde. Çiftin TikTok videosunun altına gelen bir yorum ise 'Pes' dedirten cinsten!
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Dilan Polat davasının ardından, lüks yaşamlarıyla dikkat çeken sosyal medya fenomenlerinin hayatlarına daha fazla odaklanıldı.
Tayyargiller" olarak anılan Tayyar ve Özlem Öz çifti de, Dilan Polat davasıyla birlikte sık sık gündeme gelmişti.
Bu konuyu yakından takip eden avukat Feyza Altun, Tayyargiller çiftinin de detaylı bir inceleme altına alınması gerektiğini belirtmişti.
Şu anda Tayyargiller çifti, yeni doğacak çocuklarının heyecanını yaşıyor. Zaten üç kız çocuğu olan çift, geçtiğimiz günlerde bir cinsiyet partisi verdi.
Bebek bekleyen çift, bebeklerinin cinsiyetini büyük bir cinsiyet partisiyle öğrendiler ve sosyal medyada o anları paylaştılar.
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Videoyu TikTok'ta paylaşan çiftin o anlarının altına takipçilerinden de yorum geldi ancak bir tanesi gündem oldu.
Twitter (X)'da bir kullanıcı gördüğü yorum karşısında yaşadığı şoku böyle anlattı👇🏻
Tayyargillerin bir erkek çocuğu olduğu öğrenilmişti. Videonun altına da bir anne 'erkek çocuk olunca anne olduğunu anladığını' yazdı.
İşte başımızdan aşağı kaynar sular boşaltan o yorum👇🏻
Gelen tepkiler👇🏻
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