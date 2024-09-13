Narin’in Yengesi Melek Güran: “Eşim Salim Güran’dan Şüphelendim”
Narin’in Yengesi Melek Güran: “Eşim Salim Güran’dan Şüphelendim”
Diyarbakır’da katledilen Narin Güran cinayetinde ilk tutuklanan isim olan amca Salim Güran’ın eşi Melek Güran’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Melek Güran, sorguda sorulan “Şüphelendiğin biri var mı?” sorusuna, ailenin aracından çıkan Narin’in DNA örneği sonrasında eşinden şüphelendiğini söyledi. Melek Güran savcılık sorgusunun ardından serbest kalmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 19 gün kayıp olarak arandıktan sonra ölü olarak bulunan Narin Güran cinayetinde 8 kişi daha tutuklanmış ve tutuklu olanların sayısı 10’e yükselmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cinayetin baş şüphelisi olan ve ilk tutuklanan kişi amca Salim Güran’ın eşi Melek Güran, savcılık ifadesi sonrasında serbest kalanlardan olmuştu.
Habertürk’ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre; Melek Güran’ın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı.
“Aracı oğlum da kullanıyordu”
“Gizli şeyler olduğu için silmişlerdir”
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Evin önünde normal konuşmalar yapıyorlardı”
“Eşimden şüphelendim”
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın