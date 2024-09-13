Narin’in Yengesi Melek Güran: “Eşim Salim Güran’dan Şüphelendim”

SORULDU: Eşiniz olan Salim Güran, Narin Güran'ın kaybolduğu gün telefon kayıtlarını, WhatsApp görüşme ve mesaj kayıtlarını silmiş. Bununla ilgili bilginiz ve görgünüz nedir?

CEVAPLADI: Eşimin neden böyle bir şey yaptığını bilmiyorum. Bu konuyu 08.09.2024 günü öğrendim. Neden sildiğini bilmiyorum.

SORULDU: Eşiniz Salim Güran ile birlikte Kurtuluş Güran, Devran Güran, Fuat Güran, Muhammed Kaya ve Şevket Kaya olay gününe ait telefon kayıtlarını ve Whatsapp görüşmelerini silmiş. Bununla ilgili bilgi ve görgünüz nedir? Sizce bu normal mıdır? Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

CEVAPLADI: Bunu 08.09.2024 günü öğrendim. Normal bir şey değil. Neden sildikleri hakkında bir fikrim yoktur. Ama gizli bir şeyler varsa; onun için silmiş olabilirler. Ancak bunun ne olduğunu bilmiyorum.