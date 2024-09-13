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Narin’in Yengesi Melek Güran: “Eşim Salim Güran’dan Şüphelendim”

Narin’in Yengesi Melek Güran: “Eşim Salim Güran’dan Şüphelendim”

Diyarbakır
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
13.09.2024 - 11:05

Diyarbakır’da katledilen Narin Güran cinayetinde ilk tutuklanan isim olan amca Salim Güran’ın eşi Melek Güran’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Melek Güran, sorguda sorulan “Şüphelendiğin biri var mı?” sorusuna, ailenin aracından çıkan Narin’in DNA örneği sonrasında eşinden şüphelendiğini söyledi. Melek Güran savcılık sorgusunun ardından serbest kalmıştı.

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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 19 gün kayıp olarak arandıktan sonra ölü olarak bulunan Narin Güran cinayetinde 8 kişi daha tutuklanmış ve tutuklu olanların sayısı 10’e yükselmişti.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 19 gün kayıp olarak arandıktan sonra ölü olarak bulunan Narin Güran cinayetinde 8 kişi daha tutuklanmış ve tutuklu olanların sayısı 10’e yükselmişti.

Cinayetin baş şüphelisi olan ve ilk tutuklanan kişi amca Salim Güran’ın eşi Melek Güran, savcılık ifadesi sonrasında serbest kalanlardan olmuştu.

Cinayetin baş şüphelisi olan ve ilk tutuklanan kişi amca Salim Güran’ın eşi Melek Güran, savcılık ifadesi sonrasında serbest kalanlardan olmuştu.

Habertürk’ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre; Melek Güran’ın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı.

Habertürk’ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre; Melek Güran’ın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı.

Kaynak

“Aracı oğlum da kullanıyordu”

“Aracı oğlum da kullanıyordu”

SORULDU: Narin Güran'ın kaybolduktan sonra şu an tutuklu olan eşiniz Salim Güran'ın kullanmış olduğu araç içerisinde Narin Güran'a ait olan DNA örneklerinin çıkması hakkında bilginiz nedir?

CEVAPLADI: Eşim Salim Güran, kardeşi olan Fuat Güran'a ait 47 ... plakalı aracı kullanıyordu. Bu aracı oğlum Devran da ara ara kullanıyordu. Narin'in araç içerisinde DNA'sının bulunması ile ilgili bilgim ve görgüm yoktur.

“Gizli şeyler olduğu için silmişlerdir”

“Gizli şeyler olduğu için silmişlerdir”

SORULDU: Eşiniz olan Salim Güran, Narin Güran'ın kaybolduğu gün telefon kayıtlarını, WhatsApp görüşme ve mesaj kayıtlarını silmiş. Bununla ilgili bilginiz ve görgünüz nedir?

CEVAPLADI: Eşimin neden böyle bir şey yaptığını bilmiyorum. Bu konuyu 08.09.2024 günü öğrendim. Neden sildiğini bilmiyorum.

SORULDU: Eşiniz Salim Güran ile birlikte Kurtuluş Güran, Devran Güran, Fuat Güran, Muhammed Kaya ve Şevket Kaya olay gününe ait telefon kayıtlarını ve Whatsapp görüşmelerini silmiş. Bununla ilgili bilgi ve görgünüz nedir? Sizce bu normal mıdır? Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

CEVAPLADI: Bunu 08.09.2024 günü öğrendim. Normal bir şey değil. Neden sildikleri hakkında bir fikrim yoktur. Ama gizli bir şeyler varsa; onun için silmiş olabilirler. Ancak bunun ne olduğunu bilmiyorum.

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“Evin önünde normal konuşmalar yapıyorlardı”

“Evin önünde normal konuşmalar yapıyorlardı”

SORULDU: Narin Güran'ın kaybolduğu 21.08.2024 tarihinden, 08.09.2024'e yani Narin Güran'ın ölü olarak bulunduğu güne kadar Güran Ailesi olarak bir toplantı yapıldı mı? Yapıldıysa nerede yapıldı, neler konuşuldu, kimler vardı?

CEVAPLADI: Olay olduğu günden itibaren ben kendi evimdeydim. Özel olarak toplandıklarını görmedim bizim evde. Başka bir yerde toplanmışlarsa onu bilmiyorum. Bizim evin önünde oturduklarında da normal konuşmalar yapılıyordu.

“Eşimden şüphelendim”

“Eşimden şüphelendim”

SORULDU: Narin Güran’ın kaybolup akabinde öldürülmesi olayı ile ilgili şüphelendiğiniz bir kimse var mıdır?

CEVAPLADI: Eşim Salim Güran'ın kullanmış olduğu 47 ... plakalı araç aslında kardeşi olan Fuat Güran'ın. Ancak kendisi Van ilinde olduğu için aracı eşim Salim Güran kullanıyordu. Bu araç içerisinde yapılan incelemede Nadir Güran'a ait DNA profili tespit edilmiş. Bu aracı Eşim Salim Güran ve oğlum Devran Güran kullanmaktaydı. Ancak Eşim daha sıklıkla kullanırdı. Narin'in kaybolduğu gün de aracı eşim Salim Güran kullandı. Gün boyu araç eşim Salim Güran'daydı. Devran da olay günü davetiye dağıtmaya gitmişti. Narin'de 8 yaşında olduğundan ve araba süremeyeceğinden dolayı eşim Salim Güran'dan şüphelendim. Zaten eşim Salim Güran bu sebeple tutuklandı. Başkaca şüphelendiğim kimse yoktur.

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