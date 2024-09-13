Baba Arif Güran Serbest Kalmıştı: Eşi ile Kardeşinin İlişkisi İddialarına Cevap Verdi

Diyarbakır’da 8 yaşındaki katledilen Narin Güran’ın babası Arif Güran, savcılık sorgusunun ardından serbest kalmıştı. Eşi Yüksel Güran ile oğlu Enes Güran ise tutuklandı. Baba Güran, suçlunun eşi ve kardeşi dahil kimse cezalandırılmasını istedi. Güran, eşi Yüksel Güran ile kardeşi Salim Güran arasındaki ilişki iddialarına inanmadığını ifade etti.