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Baba Arif Güran Serbest Kalmıştı: Eşi ile Kardeşinin İlişkisi İddialarına Cevap Verdi

Baba Arif Güran Serbest Kalmıştı: Eşi ile Kardeşinin İlişkisi İddialarına Cevap Verdi

Diyarbakır
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
13.09.2024 - 09:53

Diyarbakır’da 8 yaşındaki katledilen Narin Güran’ın babası Arif Güran, savcılık sorgusunun ardından serbest kalmıştı. Eşi Yüksel Güran ile oğlu Enes Güran ise tutuklandı. Baba Güran, suçlunun eşi ve kardeşi dahil kimse cezalandırılmasını istedi. Güran, eşi Yüksel Güran ile kardeşi Salim Güran arasındaki ilişki iddialarına inanmadığını ifade etti.

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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 19 gün kayıp olarak arandıktan sonra cansız bedeni dere kenarında bulunan Narin Güran soruşturmasından detaylar gelmeye devam ediyor.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 19 gün kayıp olarak arandıktan sonra cansız bedeni dere kenarında bulunan Narin Güran soruşturmasından detaylar gelmeye devam ediyor.

Narin’in babası Arif Güran, savcılık sorgusunun ardından serbest kalmıştı.

Narin’in babası Arif Güran, savcılık sorgusunun ardından serbest kalmıştı.

Narin Güran soruşturmasında tutuklunanlar 👇

Arif Güran, savcılık sorgusunda, kızının kaybolduğu haberini aldığı sırada Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde düğün davetiyesi dağıtmakta olduğunu beyan etti. Komşusu C.K.’nin kendisini aramasıyla Narin’in kaybolduğunu öğrendiği ileri süren Arif Güran, bunun üzerine köyden aradığı herkesin telefonunun meşgul olduğunu ifade etti. Eşinin telefonu çaldığında eşinin kardeşiyle görüştüğünü sonra da oğluyla konuştuğunu anlatan Güran, hızlıca köye döndüğünü aktardı.

Arif Güran, savcılık sorgusunda, kızının kaybolduğu haberini aldığı sırada Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde düğün davetiyesi dağıtmakta olduğunu beyan etti. Komşusu C.K.’nin kendisini aramasıyla Narin’in kaybolduğunu öğrendiği ileri süren Arif Güran, bunun üzerine köyden aradığı herkesin telefonunun meşgul olduğunu ifade etti. Eşinin telefonu çaldığında eşinin kardeşiyle görüştüğünü sonra da oğluyla konuştuğunu anlatan Güran, hızlıca köye döndüğünü aktardı.

Soruşturma kapsamında tutuklanan kardeşi Salim Güran ile aralarında husumet olmadığını kaydeden Arif Güran, Salim Güran'ın aracının sol ön koltuğunda Narin'e ait DNA örnekleri bulunması konusunda, çocuklarının ve kendisinin kesinlikle bu araca binmediğini, Narin ve kardeşi E.'nin bir kez bindiğini, bunda da arka koltuğa oturduklarını annesinin kendisine söylediğini anlattı.

Soruşturma kapsamında tutuklanan kardeşi Salim Güran ile aralarında husumet olmadığını kaydeden Arif Güran, Salim Güran'ın aracının sol ön koltuğunda Narin'e ait DNA örnekleri bulunması konusunda, çocuklarının ve kendisinin kesinlikle bu araca binmediğini, Narin ve kardeşi E.'nin bir kez bindiğini, bunda da arka koltuğa oturduklarını annesinin kendisine söylediğini anlattı.

Arif Güran, Salim Güran ile cesedi dere kenarına gizleyen Nevzat Bahtiyar’ın arasının çok iyi olduğunu, aralarından su sızmadığını öne sürdü.

Arif Güran, Salim Güran ile cesedi dere kenarına gizleyen Nevzat Bahtiyar’ın arasının çok iyi olduğunu, aralarından su sızmadığını öne sürdü.
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"Eşinizin sizi aldattığınıza ilişkin bir şüpheniz var mı? Salim ile aralarında bir şey olabilir mi?" sorusu üzerine ise kesinlikle aralarında bir şey olamayacağını, Salim'e güvendiğinden değil eşine güvendiği için bunu söylediğini kaydetti.

"Eşinizin sizi aldattığınıza ilişkin bir şüpheniz var mı? Salim ile aralarında bir şey olabilir mi?" sorusu üzerine ise kesinlikle aralarında bir şey olamayacağını, Salim'e güvendiğinden değil eşine güvendiği için bunu söylediğini kaydetti.

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