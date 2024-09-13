Narin Güran Cinayeti: Anne ile Abi Dahil 8 Kişi Daha Tutuklandı

Diyarbakır’da katledilen Narin Güran soruşturması kapsamında mahkemeye sevk edilenlerden 8 kişi daha tutuklandı, 4 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Narin’in anne ile abisi de tutuklananlar arasında yer alırken, soruşturmada tutuklu sayısı 10’a yükseldi.