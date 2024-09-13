Narin Güran Cinayeti: Anne ile Abi Dahil 8 Kişi Daha Tutuklandı
Narin Güran Cinayeti: Anne ile Abi Dahil 8 Kişi Daha Tutuklandı
Diyarbakır’da katledilen Narin Güran soruşturması kapsamında mahkemeye sevk edilenlerden 8 kişi daha tutuklandı, 4 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Narin’in anne ile abisi de tutuklananlar arasında yer alırken, soruşturmada tutuklu sayısı 10’a yükseldi.
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 19 gün boyunca kayıp olarak arandıktan sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran soruşturmasında dün 8 kişi daha tutuklandı.
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Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve dün jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye getirilerek nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan, Narin Güran'ın annesi Yüksel (44), ağabeyi Enes (18), amcası Fuat Güran (41), kuzenleri Muhammet Kaya (23) ve Birsen Güran (19), yengesi Maşallah Güran (46), halasının eşi Mehmet Şevket Kaya ve tutuklu amcası Salim Güran'ın işçisi olduğu öğrenilen Mehmet Selim Atasoy (40) tutuklandı.
Diyarbakır Adliyesi’nde yaklaşık 25 saat süren sorgu işlemlerinin ardından şüpheliler güvenlik önlemleri altında cezaevine götürüldü.
Soruşturmada daha önce amca Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar da tutuklanmıştı.
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