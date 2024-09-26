Narin Güran’ın Katili Neden Bulunamıyor? Cinayet Soruşturmasında Yapılan 3 Kritik Hata!
Narin Güran’ın Katili Neden Bulunamıyor? Cinayet Soruşturmasında Yapılan 3 Kritik Hata!
Diyarbakır’da 19 gün boyunca kayıp olarak arandıktan sonra evinin yaklaşık 2 kilometre yakınındaki derede cansız bedeni çuval içinde bulunan Narin Güran’ı kim veya kimlerin öldürdüğü henüz belli olmadı. Olayla ilgili çoğu minik kızın akrabası 12 kişi tutuklandı. Narin’in öldürülmesinin üzerinden bir aydan fazla süre geçmesine rağmen katil zanlısının bulunamaması ise soruşturmada hataların yapıldığı iddialarını beraberinde getiriyor.
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En son 21 Ağustos’ta Kur’an kursundan çıktan sonra görülen 8 yaşındaki Narin’den bir daha haber alınamamış ve 19 gün boyunca kayıp olarak aranan talihsiz çocuğun cansız bedeni bulunmuştu.
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DW Türkçe’den Alican Uludağ, cinayetin üzerinden bu kadar zaman geçmesine rağmen katilin hala bulunamamasını soruşturma aşamasında yapılan 3 kritik hatadan kaynaklandığını iddia etti.
Soruşturmayı yürüten ekipleri, Narin’in evi ve çevresinde ilk zamanlarda DNA araması yapmamış. Narin’in öldürüldüğü düşünülen ahırda ilk arama, soruşturmada itirafçı olan Nevzat Bahtiyar’ın son ifadesi sonrasında yani olaydan tam 32 sonra yapılmış.
Ekipler, Narin’in kaybolmasından 4 gün sonra aile üyelerinin telefonlarını dinlemeye ve incelemeye başlamış. Bu süreçte şu an tutuklu bulunan başta amca Salim Güran olmak üzere birçok aile üyesi yaptığı konuşmaların ve görüşmelerin kayıtlarını silmiş.
Son olarak soruşturmacılar, köyü ve cansız bedenin bulunduğu yeri gören askeri üstteki güvenlik kamerası görüntülerine ilk anlarda bakmamış. Eğer bu görüntülere zamanında bakılsa, itirafçı Nevzat Bahtiyar’a çok daha önce ulaşılması sağlanabilirmiş.
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Suç araştırmaları uzmanı Mesut Demirbilek, olaya ilk başlarda cinayet soruşturması gözüyle bakılmamasının büyük bir hata olduğunu ifade etti.
Emekli Emniyet Müdürü Demirbilek, “altın saatler” diye adlandırdığı ilk 24 saat boyunca yapılan çalışmaların yetersiz olduğunu da söyledi.
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