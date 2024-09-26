Narin Güran’ın Katili Neden Bulunamıyor? Cinayet Soruşturmasında Yapılan 3 Kritik Hata!

Diyarbakır’da 19 gün boyunca kayıp olarak arandıktan sonra evinin yaklaşık 2 kilometre yakınındaki derede cansız bedeni çuval içinde bulunan Narin Güran’ı kim veya kimlerin öldürdüğü henüz belli olmadı. Olayla ilgili çoğu minik kızın akrabası 12 kişi tutuklandı. Narin’in öldürülmesinin üzerinden bir aydan fazla süre geçmesine rağmen katil zanlısının bulunamaması ise soruşturmada hataların yapıldığı iddialarını beraberinde getiriyor.