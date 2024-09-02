Narin Güran Henüz Bulunmamasına Rağmen Amcasının Neden Tutuklandığını Gazeteci Alican Uludağ Anlattı
Narin Güran Henüz Bulunmamasına Rağmen Amcasının Neden Tutuklandığını Gazeteci Alican Uludağ Anlattı
Diyarbakır’da 21 Ağustos’da kaybolan ve hala bulunamayan 8 yaşındaki Narin Güran’ın amcası S.G. tutuklandı.
S.G.'nin avukatı yaptığı açıklamada Narin’e ait bir cesedin bulunmadığı halde 'Kasten öldürme' suçundan sevkinin hukuka aykırı olduğunu belirtti.
Soruşturmayı yakından takip eden gazeteci Alican Uludağ ise amca S.G.’nin Narin bulunmamasına rağmen neden tutuklandığını anlattı.
İşte detaylar…
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Türkiye’de herkes Diyarbakır’dan gelecek haberi bekliyor. 8 yaşındaki Narin 21 Ağustos’ta kayboldu, kendisinden günlerdir haber alınamıyor.
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Hakimlik, Narin Güran’ın amcası S.G.’yi “kasten öldürme” ve “kişiyi hürriyetinden kısıtlama” gerekçesiyle tutuklayarak cezaevine gönderdi.
S.G.'nin avukatı yaptığı açıklamada Narin’e ait bir cesedin bulunmadığı halde 'Kasten öldürme' suçundan sevkinin hukuka aykırı olduğunu belirtti.
Narin soruşturmasını yakından takip eden gazeteci Alican Uludağ da amcanın neden tutuklandığını anlattı. İşte Alican Uludağ’ın aktardığı bilgilerle amca S.G.’nin tutuklanma sebepleri:
“Narin Güran'ın amcası, "kasten öldürme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarında "Kuvvetli suç şüphesi" görüldüğü için tutuklandı. Birden fazla suç şüphesi var. Çünkü Salim Güran'ın, küçük kızın kaybolduğu olay öncesi ve sonraki hareketleri şüpheli görülüyor.”
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“Narin'in kaybolduğu zaman diliminde köyü terk ediyor. Bu süreçte telefonu özellikle kapalı. İfadesinde Narin'in kaybolduğu ve ailesinin arama yaptığı sıradaki zaman diliminde nerede ve ne yaptığını açıklayamıyor, "hatırlamıyorum" diyor.”
“Whatsapp görüşme ve mesaj kayıtlarının tümünü siliyor. Aracının şoför koltuğundaki DNA örneği ile anne ve babasının DNA örneği eşleşiyor.”
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Tutuklama zaten bir tedbirdir ceza değildir, o avukatı hukuka aykırı diyor, öyle olmadığını avukat da biliyor savcı hakim de biliyor. Tutuklanınca sanki hükü... Devamını Gör