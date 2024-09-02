Narin Güran Henüz Bulunmamasına Rağmen Amcasının Neden Tutuklandığını Gazeteci Alican Uludağ Anlattı

Diyarbakır’da 21 Ağustos’da kaybolan ve hala bulunamayan 8 yaşındaki Narin Güran’ın amcası S.G. tutuklandı.

S.G.'nin avukatı yaptığı açıklamada Narin’e ait bir cesedin bulunmadığı halde 'Kasten öldürme' suçundan sevkinin hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Soruşturmayı yakından takip eden gazeteci Alican Uludağ ise amca S.G.’nin Narin bulunmamasına rağmen neden tutuklandığını anlattı.

İşte detaylar…