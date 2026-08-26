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Narin Güran Belgeseli 'Şeytantepe'ye Soruşturma Açıldı

Narin Güran Belgeseli 'Şeytantepe'ye Soruşturma Açıldı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
26.08.2026 - 17:52
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Narin Güran cinayetine dair soruşturma ve kovuşturma süreçlerini itibarsızlaştırmaya yönelik faaliyetler kapsamında olduğu gerekçesiyle 'Şeytantepe' belgeseli hakkında adli soruşturma başlattı.

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Şeytantepe belgeseline neden soruşturma başlatıldı?

Şeytantepe belgeseline neden soruşturma başlatıldı?

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi), 140 Journos Youtube kanalında yayımlanan 'Şeytantepe' isimli belgesel hakkında başvuru yaptı.

Yapılan başvuru üzerine harekete geçen Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu belgesel hakkında adli soruşturma başlattı.

Soruşturmanın gerekçesinin, belgeselin Narin Güran soruşturma ve kovuşturma süreçlerini itibarsızlaştırmaya yönelik faaliyetler kapsamında değerlendirilmesi olduğu belirtildi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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