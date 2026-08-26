Narin Güran Belgeseli 'Şeytantepe'ye Soruşturma Açıldı
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Narin Güran cinayetine dair soruşturma ve kovuşturma süreçlerini itibarsızlaştırmaya yönelik faaliyetler kapsamında olduğu gerekçesiyle 'Şeytantepe' belgeseli hakkında adli soruşturma başlattı.
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Şeytantepe belgeseline neden soruşturma başlatıldı?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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