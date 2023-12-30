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Nadir Görülen Tehlikeli Bir Kanser Türü: Uterus Sarkom Kanseri Tanı ve Tedavisi İçin Bilmeniz Gereken 10 Şey

etiket Nadir Görülen Tehlikeli Bir Kanser Türü: Uterus Sarkom Kanseri Tanı ve Tedavisi İçin Bilmeniz Gereken 10 Şey

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
30.12.2023 - 17:31

Uterus sarkom bir kanser türü. Diğer kanserlere göre daha tehlikeli görülen bu kanser hakkında detaylı bilgiyi sizin için topladık. Bu kanserin belirtileri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi almak için içeriğe buyurun!

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1. Uterus sarkom nadir tümörlerden. Rahimde görülen bu tümörler, kötü huylu tümör grubundan.

1. Uterus sarkom nadir tümörlerden. Rahimde görülen bu tümörler, kötü huylu tümör grubundan.

Çok nadir görülen bu tümörler, kadın üreme organlarının farklı yerlerinde oluşuyor. Bu kanser türü rahim kanseri türlerini %1-2'sini oluşturuyor. İleri yaşlarda daha çok ortaya çıkan bu tümörlerin birkaç farklı türü var. 40 yaş sonrasında rastlanan bu kanser türünün belirtileri diğer hastalıklarla karıştırıldığı için teşhisi zor olabiliyor.

2. Uterus sarkom, rahim doku ve kaslarında ortaya çıkıyor. Rahmin miyometriyum kasında görülen bu kanser çok hızlı büyüyerek yayılıyor.

Rahimde ortaya çıksa da vücudun diğer bölgelerine sıçraması da muhtemel.Çok hızlı şekilde gelişebilen bu türün teşhisi çok kolay olmuyor. Nadir görülen bu türün birçok belirtisi var.

3. Bu kanser türünün belirtileri diğer hastalıklarla kolayca karışabiliyor. Diğer iyi huylu tümörlerle de belirtiler karıştırılabiliyor.

Uterus sarkom kanserinin belirtileri şunlar:

  • Sebepsiz vajinal kanama

  • Kötü kokulu vajinal akıntı

  • Karında şişlik

  • Sık idrara çıkma

  • Kasık ağrısı

  • Kabızlık

  • Menopoz sonrası vajinal kanama

4. Uterus sarkom belirtilerinden bahsettik. Bu belirtilerden biri görülebileceği gibi birden fazla belirtinin aynı anda görüldüğü de olabilir.

Bazı durumlarda ileri evrelere gelene kadar belirti göstermediği de olabiliyor. Hiç belirtinin olmadığı durumlar da vardır.

5. Bu kanser türü daha çok 40 yaş üstü kadınlarda görülüyor.

40-60 yaş arasındaki kadınlarda uterus sarkom görülmesi daha olası. Bu kansere yakalananların daha çok 50 yaş üstündeki kadınlar olduğu biliniyor.

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6. Uterus sarkomun sık görülen 3 farklı tipi var. Her türün görüldüğü yaş aralığı ve belirtiler farklı farklı.

Bu üç tür şunlar:

  • Endometrial stromal sarkom: Bu tür 40-50 yaş arasında görülüyor.

  • Leiomyosarkom: 43-53 yaş aralığında sıklıkla görülen bir tür.

  • Malign mikst müllerien tümör: Menapoz sonrası ortaya çıkan tür.

7. Endometrial Stromal tümörler, normal dışı vajinal kanama ile ortaya çıkıyor. Karın ağrısı da bu tümörlerin belirtilerinden.

7. Endometrial Stromal tümörler, normal dışı vajinal kanama ile ortaya çıkıyor. Karın ağrısı da bu tümörlerin belirtilerinden.

Leiomyosarkomların belirtilerinden biri yine sıra dışı kanamalar. Pelvik ağrı bu tümörün belirtileri arasında. 

Malign mikst müllerian tümör ise hipertansiyon, diyabet gibi hastalıklarla birlikte görülebiliyor. Menapoz sonrası kanama, bu rahatsızlığın en belirgin göstergesi.

8. Uterus sarkomun tanısı konulurken muayene ve birtakım testler yapılıyor.

Tam fiziki muayene, bu kanser türünü teşhiste önemli. Bunun yanında muayene sırasında aile öyküsü de dinleniyor. 

Bunun dışında ultrason, MRG taramaları, PET ve BT çekimleri bu tanı konulurken uygulanan testlerden. Kitleyi direkt görebilmek içinse biyopsi yapılabiliyor.

9. Kanseri teşhis ederken üzerinde durulması gereken bir başka konu ise kanserin vücudun nerelerine yayıldığına bakılması.

Yayılmacı türlerden olan uterus sarkomanın teşhisinden sonra ne kadar yayıldığının incelenmesi gerekiyor. Kanserin yayılımı evrelerine göre değişiyor. Sadece rahimde varsa o zaman ilk evrede demek oluyor. Rahim dışındaki bölgelere taştığında kanserin daha ileri seviyede olduğu anlaşılıyor.

10. Teşhis konulduktan sonra tedavi aşamasına geçilir. Hastalığın durumuna göre doktorlar tedavi planlarlar.

Kanserin evresine göre ameliyat, kemoterapi veya radyoterapi uygulanması mümkün. İleri seviyedeki kanserde ameliyat ve kemoterapi öngörülebiliyor. Cerrahi yönteme doktorlar karar verdiğinde tümörlü bölge alınıyor.

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