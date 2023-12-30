Nadir Görülen Tehlikeli Bir Kanser Türü: Uterus Sarkom Kanseri Tanı ve Tedavisi İçin Bilmeniz Gereken 10 Şey

Çok nadir görülen bu tümörler, kadın üreme organlarının farklı yerlerinde oluşuyor. Bu kanser türü rahim kanseri türlerini %1-2'sini oluşturuyor. İleri yaşlarda daha çok ortaya çıkan bu tümörlerin birkaç farklı türü var. 40 yaş sonrasında rastlanan bu kanser türünün belirtileri diğer hastalıklarla karıştırıldığı için teşhisi zor olabiliyor.