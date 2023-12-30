Nadir Görülen Tehlikeli Bir Kanser Türü: Uterus Sarkom Kanseri Tanı ve Tedavisi İçin Bilmeniz Gereken 10 Şey
Nadir Görülen Tehlikeli Bir Kanser Türü: Uterus Sarkom Kanseri Tanı ve Tedavisi İçin Bilmeniz Gereken 10 Şey
Uterus sarkom bir kanser türü. Diğer kanserlere göre daha tehlikeli görülen bu kanser hakkında detaylı bilgiyi sizin için topladık. Bu kanserin belirtileri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi almak için içeriğe buyurun!
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1. Uterus sarkom nadir tümörlerden. Rahimde görülen bu tümörler, kötü huylu tümör grubundan.
2. Uterus sarkom, rahim doku ve kaslarında ortaya çıkıyor. Rahmin miyometriyum kasında görülen bu kanser çok hızlı büyüyerek yayılıyor.
3. Bu kanser türünün belirtileri diğer hastalıklarla kolayca karışabiliyor. Diğer iyi huylu tümörlerle de belirtiler karıştırılabiliyor.
4. Uterus sarkom belirtilerinden bahsettik. Bu belirtilerden biri görülebileceği gibi birden fazla belirtinin aynı anda görüldüğü de olabilir.
5. Bu kanser türü daha çok 40 yaş üstü kadınlarda görülüyor.
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6. Uterus sarkomun sık görülen 3 farklı tipi var. Her türün görüldüğü yaş aralığı ve belirtiler farklı farklı.
7. Endometrial Stromal tümörler, normal dışı vajinal kanama ile ortaya çıkıyor. Karın ağrısı da bu tümörlerin belirtilerinden.
8. Uterus sarkomun tanısı konulurken muayene ve birtakım testler yapılıyor.
9. Kanseri teşhis ederken üzerinde durulması gereken bir başka konu ise kanserin vücudun nerelerine yayıldığına bakılması.
10. Teşhis konulduktan sonra tedavi aşamasına geçilir. Hastalığın durumuna göre doktorlar tedavi planlarlar.
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