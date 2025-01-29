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Naci Görür Kendisi ve Celal Şengör'ün Beton Firması Reklamında Kullanılmasına İsyan Etti

Naci Görür Kendisi ve Celal Şengör'ün Beton Firması Reklamında Kullanılmasına İsyan Etti

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
29.01.2025 - 12:45

Yaşadığımız deprem felaketlerinin ardından bilim insanlarını daha dikkatli takip ediyor, uyarılarını dinlemeye çalışıyoruz. Ülkemizin bu konudaki önemli bilim insanlarından biri de Naci Görür. Görür, Kayseri'de bir beton firmasının kendisini ve Celal Şengör'ü kendi söylemedikleri sözlerle reklam yüzü yapmasına tepki gösterdi.

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Prof. Dr. Naci Görür deprem hakkında söylediklerine dikkat kesildiğimiz isimlerden. Tabii bazı uyanık işletmeler de bunu fırsata çevirmek istiyor.

Prof. Dr. Naci Görür deprem hakkında söylediklerine dikkat kesildiğimiz isimlerden. Tabii bazı uyanık işletmeler de bunu fırsata çevirmek istiyor.

Kayseri'de bir beton firması da Naci Görür ve Celal Şengör'ün fotoğraflarını kullanıp üstüne söylemedikleri sözleri yazınca ünlü bilim insanı X hesabından bir açıklama yaptı.

Kayseri'de bir beton firması da Naci Görür ve Celal Şengör'ün fotoğraflarını kullanıp üstüne söylemedikleri sözleri yazınca ünlü bilim insanı X hesabından bir açıklama yaptı.

Paylaşım şöyle;

Paylaşım şöyle;

Arkadaşlar, bu reklamı Kayseri’de bir beton firması vermiş. Bu sözler benim değil. Celal demiş mi bilmiyorum. Yapılan işin kanunsuz ve etik dışı olduğunu düşünüyorum. Bu densizlik için yasal yollara başvuracağım, sevgiyle.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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