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Müzik Zevkine Uyan Parçalara Göre Sana Bir Şarkı Önereceğiz!

etiket Müzik Zevkine Uyan Parçalara Göre Sana Bir Şarkı Önereceğiz!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
23.04.2025 - 23:50

Dinlediğin müzikler gerçekten hakkında çok şey söylüyor! Ve bu, senin seveceğin şarkıları bulmamızı da kolaylaştırıyor. Şimdi de seçimlerine göre, sana gerçekten hitap edeceğini düşündüğümüz bir şarkı öneriyoruz. Umarız beğenirsin! Eğer seversen, yorumlarda bizimle paylaş, gerçekten çok merak ediyoruz! :)

O zaman seni şöyle teste alıyoruz!

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1. Favori Eurovision şarkını seçerek testimize başlayalım!

2. Şu sıralar popüler olan bu şarkılardan birini seç!

3. 90' lar pop favorin hangisi peki?

4. Bunlardan birini seç bakalım!

5. Arabesk olmadan bu test olmaz!

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6. Hepsi birbirinden diva🤔

7. Bu şarkılardan birini seç!

8. Bunlardan da birini seçip bu testi sonlandıralım👇

Marshmello x Jonas Brothers - Leave Before You Love Me

Cutting Crew - (I Just) Died In Your Arms

a-ha - Take On Me

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miray soysal
miray soysal
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