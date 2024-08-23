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Müzik Dünyasının En İyi Remix'leri: Orijinal Hallerinden Daha İyi 10 Parça

etiket Müzik Dünyasının En İyi Remix'leri: Orijinal Hallerinden Daha İyi 10 Parça

sabrina
sabrina - Onedio Üyesi
24.08.2024 - 00:07

Müzik dünyası remikslerle dolu bir evren, hem eski hem de yeni şarkılar üzerinde yapılan bu eğlenceli değişiklikler bazen orijinalinden daha etkileyici sonuçlar doğurabiliyor. 

Hazır olun, çünkü sizin için hem yabancı hem de Türkçe müzik dünyasından en iyi remix'leri derledik. İşte, orijinal halleriyle yarışan 10 muazzam remix!

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1. Adele - Rolling in the Deep (Jamie xx Remix) ft. Childish Gambino

2. Titanium (feat. Sia) (Alesso Remix)

3. Lafımı Olur Dar Ağacına Vur Beni ( Furkan Demir Remix ) |

4. Hande Yener - Sopa (Clup Remix)

5. Tarkan ft. Mahmut Orhan - Her Şey Fani

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6. Stromae - Alors On Danse

7. Mahmut Orhan - And Go - Again Roger Sanchez

8. Kid Cudi - Day 'N' Nite

9. Sıla - Sabır

10. Ocean Eyes (Astronomyy Remix)

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