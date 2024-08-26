Müzik Dünyasının Asi Ruhları: Kuralları Yıkan 14 İkonik Sanatçı ve Şarkıları
Müzik Dünyasının Asi Ruhları: Kuralları Yıkan 14 İkonik Sanatçı ve Şarkıları
Müzik dünyasında bazı sanatçılar vardır ki sadece müzikleriyle değil, aynı zamanda yaşam tarzları ve tavırlarıyla da kuralları yıkarlar. Bu asi ruhlar, kendi yolunu çizen ve müziğin sınırlarını zorlayan kişilerdir. İşte müzik dünyasının asi ruhları olan 14 ikonik sanatçı ve onların unutulmaz şarkıları:
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1. Nirvana - Smells Like Teen Spirit
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2. Queen – Bohemian Rhapsody
3. David Bowie – Space Oddity
4. Janis Joplin Piece Of My Heart HQ
5. The Jimi Hendrix Experience - Voodoo Child
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6. Madonna - Like A Prayer
7. The Doors - Light My Fire
8. Amy Winehouse - Rehab
9. Iggy Pop - The Passenger
10. Patti Smith Group - Because the Night
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