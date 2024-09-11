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Müzik Dünyası Yıldızlarının Yaşlarını Doğru Tahmin Edebilecek misin?

etiket Müzik Dünyası Yıldızlarının Yaşlarını Doğru Tahmin Edebilecek misin?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
11.09.2024 - 22:49

Ünlülerin sahnedeki enerjilerini ve müzikal başarılarını göz önünde bulundurarak, gerçek yaşlarını tahmin edebilir misin? Şimdi, doğru tahminler yapmak için hazırsan, teste başlayalım!👇

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1. Sence Tarkan kaç yaşında?

2. Peki ya Edis?

2. Peki ya Edis?

3. Hadise kaç yaşındadır sence?

3. Hadise kaç yaşındadır sence?

4. Zeynep Bastık kaç yaşında?

4. Zeynep Bastık kaç yaşında?

5. Hakan Altun'un yaşını tahmin edebilir misin?

5. Hakan Altun'un yaşını tahmin edebilir misin?
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6. Murat Boz kaç yaşında sence?

6. Murat Boz kaç yaşında sence?

7. Sezen Aksu kaç yaşında olabilir?

7. Sezen Aksu kaç yaşında olabilir?

8. Yalın'ı sorsak?

8. Yalın'ı sorsak?

9. Ajda Pekkan?

9. Ajda Pekkan?

10. Son olarak, Emir Can İğrek kaç yaşında olabilir?

10. Son olarak, Emir Can İğrek kaç yaşında olabilir?
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