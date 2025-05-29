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Müziği Durdurunca Boşluk Hissedenlere Özel Parçalar

etiket Müziği Durdurunca Boşluk Hissedenlere Özel Parçalar

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
29.05.2025 - 23:34

Bazen gün içinde koştururken, kalabalığın ortasındayken ya da gece yatağa uzandığımızda... bir anda gelen sessizlik her yeri kaplar. Ama bu sessizlik rahatlatmaz, aksine içimizi garip bir boşluk sarar. Sanki bir şey eksik, ama adını koyamıyoruz. İşte tam o anlarda müzik bir ihtiyaç değil, adeta bir dost olur. Bir şarkı başlar ve sen yalnız olmadığını hatırlarsın. Biri sanki senin içinden geçenleri kelimesi kelimesine söylemiş gibi olur. Bu liste tam olarak o hisle hazırlandı. İçinde kaybolmak serbest.

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1. Cigarettes After Sex – Apocalypse

2. Hozier – Like Real People Do

3. Lana Del Rey – Video Games

4. Ben Howard – Old Pine

5. Tom Odell – Another Love

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6. AURORA – Runaway

7. Agnes Obel – Riverside

8. Keaton Henson – You

9. José González – Heartbeats

10. Sufjan Stevens – Mystery of Love

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11. Bon Iver – Holocene

12. The Cinematic Orchestra – To Build A Home

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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