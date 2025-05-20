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Mutluluğun Müzikle Bir İlgisi Olduğunu Kanıtlayan 14 Şarkı

etiket Mutluluğun Müzikle Bir İlgisi Olduğunu Kanıtlayan 14 Şarkı

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
20.05.2025 - 23:47

Bazı şarkılar var ki, ilk notasında bile gülümsüyorsun. Güneş yüzünü gösteriyor sanki, kalbin hafifliyor, dünya biraz daha güzel bir yer gibi geliyor. Müzik, mutluluğun görünmeyen ama hissedilen hali aslında.

İşte tam da bu yüzden, ruhuna iyi gelecek, enerjini yükseltecek, gününü güzelleştirecek 14 şarkıyı bir araya getirdik. Bu liste, neşenin ritmini yakalamak isteyen herkese açık bir davet gibi: Haydi, kulaklarını ver ve mutluluğu ses düzeyinde yaşa!👇🏻

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1. Despacito

2. Bruno Mars - The Lazy Song

3. R.E.M. - Shiny Happy People

4. Justin Timberlake

5. Empire Of The Sun - We Are The People

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6. Top Of The World

7. Dolores O'Riordan - Human Spirit

8. Maroon 5- Sugar

9. Zara Larsson- Lush Life

10. Florence & The Machine - Dog Days Are Over

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11. Happier

12. Weezer - Island In The Sun

13. Bob Marley - A Lalala Long

14. Pharrell Williams - Happy

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miray soysal
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