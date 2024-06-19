Mutluluğu Yüzünden Okunan Boluğur'dan Evini Böcek Basan Akil'e 19 Haziran'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Mutluluğu Yüzünden Okunan Boluğur'dan Evini Böcek Basan Akil'e 19 Haziran'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Ezgi Mola, oğluyla dertleşti.
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Berfu Yenenler'in oğlu Kuzey, sinek ısırıklı kulaklarını resmetti.
Pelin Akil'in evinin yeni sahibi belli oldu.
Hadise'den konser pozu geldi.
Yasemin Şefkatli, yoldaşlarını paylaştı.
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İpek Filiz Yazıcı, tatile gitti. Mutluluğu yüzünden okundu.
Demet Akalın, sitem etti.
Merve Boluğur, yine çok mutluydu.
Danla Bilic, deniz kenarında lahmacun keyfi yaptı.
Cemal Can Canseven de deniz,kum ve güneş üçlemesinin tadını çıkardı.
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