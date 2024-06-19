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Mutluluğu Yüzünden Okunan Boluğur'dan Evini Böcek Basan Akil'e 19 Haziran'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Mutluluğu Yüzünden Okunan Boluğur'dan Evini Böcek Basan Akil'e 19 Haziran'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
20.06.2024 - 00:29

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Ezgi Mola, oğluyla dertleşti.

Ezgi Mola, oğluyla dertleşti.

Berfu Yenenler'in oğlu Kuzey, sinek ısırıklı kulaklarını resmetti.

Berfu Yenenler'in oğlu Kuzey, sinek ısırıklı kulaklarını resmetti.

Pelin Akil'in evinin yeni sahibi belli oldu.

Pelin Akil'in evinin yeni sahibi belli oldu.

Hadise'den konser pozu geldi.

Hadise'den konser pozu geldi.

Yasemin Şefkatli, yoldaşlarını paylaştı.

Yasemin Şefkatli, yoldaşlarını paylaştı.
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İpek Filiz Yazıcı, tatile gitti. Mutluluğu yüzünden okundu.

İpek Filiz Yazıcı, tatile gitti. Mutluluğu yüzünden okundu.

Demet Akalın, sitem etti.

Demet Akalın, sitem etti.

Merve Boluğur, yine çok mutluydu.

Merve Boluğur, yine çok mutluydu.

Danla Bilic, deniz kenarında lahmacun keyfi yaptı.

Danla Bilic, deniz kenarında lahmacun keyfi yaptı.

Cemal Can Canseven de deniz,kum ve güneş üçlemesinin tadını çıkardı.

Cemal Can Canseven de deniz,kum ve güneş üçlemesinin tadını çıkardı.
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