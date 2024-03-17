Mutlaka Görmen Gereken Avrupa Şehri Hangisi?

Verdiğin cevaplara göre, Lizbon'u mutlaka görmelisin. Renkli sokakları, muhteşem manzaraları ve lezzetli mutfağı ile ünlü olan bu şehir, canlı gece hayatı ve zengin tarihi mirası ile dikkat çekiyor. Ayrıca, diğer Avrupa şehirlerine kıyasla daha uygun fiyatlarla seyahat edebilirsin, bu da bütçeni fazla zorlamadan keyifli bir tatil geçirmeni sağlayabilir.