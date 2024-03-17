Mutlaka Görmen Gereken Avrupa Şehri Hangisi?
Mutlaka Görmen Gereken Avrupa Şehri Hangisi?
Hayalini kurduğun Avrupa şehri seni bekliyor olabilir! Sadece soruları cevapla ve testin sonunda mutlaka görmen gereken Avrupa şehrini öğren!
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1. İlk sorumuzla başlayalım! Bir tatilden beklentin nedir?
2. Peki, tatildeki ana ulaşım aracın hangisi olsun?
3. Hangi mevsimde tatil yapmayı daha çok seviyorsun?
4. Peki, Avrupa tatiline kimle gitmek istersin?
5. Daha önce hiç yurt dışına çıktın mı?
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6. Şu tatlılardan birini seç!
7. Tatilin için ne kadar bütçe ayırmayı düşünüyorsun?
8. Son olarak, Avrupa tatilinde kalacağın yeri konforu senin için ne kadar önemli?
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