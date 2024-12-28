Mutfak Sırları: Fırın Nasıl Temizlenir?
Mutfak Sırları: Fırın Nasıl Temizlenir?
Fırın temizliği, mutfak hijyeninin olmazsa olmazlarından biridir. Fırın yemekleri inanılmaz lezzetli olduğu için de fırını çok sık kullanıyoruz. Sıra temizlik işine geldiğinde biraz gözümüzde büyüyebiliyor. O zaman oldukça pratik bir fırın temizleme rehberi ile imdadınıza yetişiyoruz. 🧼🧽
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1. Fırının içinde hiçbir şey kalmayacak şekilde boşaltalım.
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2. Fırının içinden çıkardıklarınızı temizleyin.
3. Sıra geldi fırının içini temizlemeye...
4. Fırının içini sert bir telle temizlemeyin.
5. Karbonatlı limonlu bir su hazırlayın.
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6. Fırının içi beklerken siz camlara geçebilirsiniz.
7. Ek olarak, limonlu su ile fırın kokusunu giderebilirsiniz.
8. Sıra geldi durulama işlemine...
9. Fırının içi bitti, sıra geldi dış yüzeyinin temizliğine.
10. Fırınınız lezzetli yemekler pişirebilmeniz için artık hazır!
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