Mutfak Sırları: Fırın Nasıl Temizlenir?

Fırının camı da fırının içi kadar kirli bir bölümdür. Yağlı kalıntılar, buharlaşmış yağlar, yanmış yiyecek kalıntıları camın üzerinde bir katmana dönüşmüş olabilir. Bu tabakadan kurtulmak için bir sprey şişesine beyaz sirke ve su koyun. Birkaç damla bulaşık deterjanı da koyun ve çalkalayın. Cama sıktıktan sonra 5-10 dakika bekleyin ve camı da ovalayarak silin.