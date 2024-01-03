Görüş Bildir
Haberler
Yemek
Mutfağınızın Yenilikçi Dostu Akıllı Elektrikli Düdüklü Tencere ile Deneyebileceğiniz 10 Pratik Tarif

Mutfağınızın Yenilikçi Dostu Akıllı Elektrikli Düdüklü Tencere ile Deneyebileceğiniz 10 Pratik Tarif

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
03.01.2024 - 18:01

Kim işten veya okuldan geldikten sonra yemek yapmaya saatler harcamak ister ki?

Eğer siz de pratik fakat bir o kadar doyurucu yemekler hazırlamak istiyorsanız, mutfağınızdan eksik etmemeniz gereken yeni teknoloji Philips'in akıllı düdüklü tenceresi olmalı.

İşte bu teknoloji harikası ürün ile yapabileceğiniz en lezzetli pratik tarifler!

1. Beyaz Miso Soslu Buharda Sebzeler

1. Beyaz Miso Soslu Buharda Sebzeler

Buharda sebze yemek hiç bu kadar lezzetli olmadı!

Hazırlama Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 13 dk 

Pişirme Basıncı: 10 kPa

Malzemeler:

  • 50 gr kuşkonmaz

  • 50 gr havuç

  • 100 gr yeşil fasulye

  • 100 gr brokoli çiçeği

  • 100 gr karnabahar çiçeği

  • 1 yemek kaşığı miso hamuru

  • 1 çay kaşığı susam yağı

  • 1 çay kaşığı misket limon suyu

  • 1 çay kaşığı akçaağaç şurubu

  • 1 tutam sarımsak tozu

  • 2 çay kaşığı su

Yapılışı:

1. İlk önce kuşkonmaz, havuç ve fasulyeleri yıkayıp iri iri doğrayın, ardından cihaz haznesini 250 ml suyla doldurun. İçine ise buharda pişirme tabağını yerleştirdikten sonra tabağın üzerine sebzeleri koyup kapağı kapatın.

2. Otomatik menü üzerindeki 'Steam cooking' ayarını seçip manuel modda, 3 dk ve 10 kPa için seçim yapın. Pişme basıncına ulaşan cihaz pişirme süresinden geri sayıma başlayana kadar bekleyin.

Not: Cihaz üzerindeki ön tanımlı 35 ayar arasından pişirdiğinizin yemeğin türüne en uygun olanını bulabilir, dilediğiniz modları favorilerinize kaydedebilir ve zahmetsizce ayarlayabilirsiniz!

3. Bu esnada miso hamurunu, yağı, limon suyunu, şurubu, sarımsak tozunu ve suyu karıştırıp sosunuzu hazırlayın.

4. Basıncı tamamen boşalan cihazın kapağını açın ve sebzelerinizi sosuyla birlikte servis tabaklarına alın.

Afiyet olsun! 😄

2. Baharatlı Şakşuka

2. Baharatlı Şakşuka

Şöyle hızlı mı hızlı doyurucu bir tarif arıyorsanız öyle otantik şeyler planlamanıza gerek yok. Çünkü dolabınızdaki klasik sebzeler bu tarif için gayet yeterli!

Hazırlama Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 26 dk 

Pişirme Basıncı: 40 kPa

Malzemeler:

  • 2 kırmızı dolma biber

  • 2 diş sarımsak

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 yemek kaşığı harissa ezme

  • 1 yemek kaşığı domates salçası

  • 600 gr domates

  • 1/2 çay kaşığı kimyon

  • 1 çay kaşığı tütsü kırmızı biber

  • 1/2 çay kaşığı tuz

  • 4 yumurta

  • 100 gr feta peyniri

  • 1/4 çay kaşığı karabiber

  • 1 yemek kaşığı kişniş yaprağı

Yapılışı:

1. İlk önce dolmalık biberleri yıkayın ve ince ince dilimleyin. Sarımsakları soyup incecik kıyın. Cihazın içindeki hazneye zeytinyağı, dolmalık biber, sarımsak, harissa sos, domates salçası, doğranmış domates, kimyon, tütsü paprika biber ve tuz yerleştirip bütün malzemeleri karıştırın. Ardından kapağı kapatın.

2. Pişirme yöntemini 'Manual, 40 kPa basınç ve 7 dakika' olarak ayarlayıp onaylayın.

3. İşlem sonunda kapağı açıp malzemeleri iyice karıştırın ve her çeyrek içinde dört küçük oyuk açın. Bu oyuklara yumurta kırın.

4. Pişme yöntemini 'Sauce Thickening' olarak ayarlayıp 8 dakika da böyle pişirin.

5. Süre sonunda hazır olan şakşukayı servis tabaklarına alın, üzerine feta peyniri, karabiber, kişniş yaprakları ilave edip tüketin.

Elinize sağlık! 😎

3. Asya Usulü Somon Buğulama

3. Asya Usulü Somon Buğulama

Önceden olduğu gibi mutfağınızda farklı mutfaklardan tarifler denemekten korkmanıza gerek yok. Çünkü Philips akıllı düdüklü tencere sayesinde dünyanın en uzak yemekleri ayağınıza gelecek. İşte onlardan biri!

Hazırlama Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 16 dk 

Pişirme Basıncı: 10 kPa

Malzemeler:

  • 0,5 misket limonu

  • 1 çay kaşığı zencefil

  • 2 taze soğan

  • 600 gr somon fileto

  • 0,5 çay kaşığı tuz

  • 0,25 çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı bitkisel yağ

  • 1,5 yemek kaşığı tamari sos

  • 2 çay kaşığı bal

  • 1 çay kaşığı susam yağı

  • 1,5 yemek kaşığı misket limon suyu

  • 1 kırmızı acı biber

  • 1 taze soğan

Yapılışı:

1. Misket limonun yarısını ince dilimler halinde kesin, zencefil kökünü soyup ince ince doğrayın. Taze soğanı da yıkayıp doğrayın, somonu tuz ve karabiberle lezzetlendirin.

2. Somonun yapışmaması için öncelikle buğulama tabağını yağlayın, Cihaz iç haznesine 250 ml su koyup ardından yağladığınız tabağı yerleştirin. Somon filetoları bu tabağa koyup üzerlerine misket limon dilimlerini, zencefil çubuklarını, dilim taze soğanları ekleyin ve kapağı kapatın.

3. Pişirme yöntemini 'Seafood' ayarına getirin, basıncı 10 kPa, süreyi ise 8 dakika olarak ayarlayıp cihazı çalıştırın ve işlem sonlanana kadar bekleyin.

4. Bu esnada tamari sos, bal, susam yağı, misket limon suyunu bir kaba alıp güzelce karıştırın. Ardından kırmızı acı biberi ve taze soğanı ince ince dilimleyin.

5. Basıncı boşalan cihazın kapağını açın ve balığın üzerine hazırladığınız sostan gezdirip yanına biber ve soğan koyarak servis edin.

Dilerseniz pilav ve salatayla harika bir akşam menüsü hazırlayabilirsiniz. 👏

4. Fırında Karışık Fasulye

4. Fırında Karışık Fasulye

Hazır dolabınızdaki farklı malzemeleri harmanlamaya alışmışken bir de bu pratik tarife göz atmalısınız!

Hazırlama Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 25 dk

Pişirme Basıncı: 60 kPa

Malzemeler:

  • 1 soğan

  • 240 gr beyaz fasulye konservesi

  • 240 gr kırmızı barbunya konservesi

  • 4 yemek kaşığı domates salçası

  • 2 yemek kaşığı bal

  • 1 yemek kaşığı hardal

  • 2 yemek kaşığı balzamik sirke

  • 50 ml domates

  • 1 yemek kaşığı tütsülenmiş kırmızı biber

Yapılışı:

1. Öncelikle soğanı ince ince kesin, fasulye barbunyayı yıkayıp süzün. Ardından soğanı, fasulyeyi, barbunyayı, salçayı, balı, hardalı, balzamik sirkeyi, domatesi ve paprika tozunu cihazın haznesine yerleştirip kapağı kapatın.

2. Pişirme ayarını 'Manuel' moda getirin, '60 kPa basınç, 7 dk' ayarı yapın ve geri sayım için bekleyin.

3. Pişme sonrasında basıncı kendi kendine boşalan cihazın kapağını açın ve karıştırarak servis edin.

Not: Otomatik basınç boşaltma özelliği sayesinde pişirme işlemi sonunda ek ayar yapmanıza gerek olmaz. Böylece ekstra iş yükünden ve vakit kaybından kurtulmanız mümkün olur.

Elinize sağlık! ❤️

5. Nohut Yemeği

5. Nohut Yemeği

Protein ve vitamin deposu olan nohutu hiç bu kadar kolay pişirmediğinize eminiz!

Hazırlama Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 26 dk

Pişirme Basıncı: 30 kPa

Malzemeler:

  • 1 kırmızı soğan

  • 3 diş sarımsak

  • 50 gr kereviz sapı

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 240 gr konserve nohut

  • 100 gr kuru kayısı

  • 400 gr domates

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • 1 çay kaşığı zerdeçal

  • 1 çay kaşığı kişniş

  • 1 çay kaşığı paprika biber

  • 220 ml sebze bulyon

  • 1 yemek kaşığı kişniş yaprağı

Yapılışı:

1. Soğan ve sarımsakları incecik doğrayarak başlayın. Kerevizleri doğrayın, suyu süzülen nohutları durulayın ve kuru kayısıları parçalayın.

2. Pişirme yöntemini 'Saute' moduna alıp cihazı 10 dakika bu ayarda çalıştırın. Soteleme modu açıkken iç tencereye yağı koyup kızması için bekleyin, ardından soğan, sarımsak ve kerevizleri ekleyip süre boyunca ara ara karıştırarak soteleyin.

3. Sotelemenin ardından nohut, kayısı, domates, kimyon, zerdeçal, kişniş, paprika, sebze bulyonu kaba alıp kapağı kilitleyin.

4. Pişme ayarını 'Manuel' modda 30 kPa basınca getirerek 6 dk pişme süresi ayarı yapın. Cihaz basıncı ayarlayana kadar bekleyin.

5. Basıncı boşaldıktan sonra kapağın kilidini açın ve yemeğinizi afiyetle tüketin.

Afiyet olsun!!! ✌️😋

6. Üçlü Domates Çorbası

6. Üçlü Domates Çorbası

Zengin ve pratik bir domates çorbası yaparak yemeklerden önce yumuşak bir başlangıç yapmak isterseniz bir önerimiz var!

Hazırlama Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 49 dk

Pişirme Basıncı: 50 kPa

Malzemeler:

  • 1 havuç

  • 1 kereviz sapı

  • 1 soğan

  • 1 sarımsak

  • 800 gr domates, konserve, küp küp doğranmış

  • 80 gr domates, güneşte kurutulmuş

  • 2 yemek kaşığı domates salçası

  • 2 yemek kaşığı tuz

  • 1 yemek kaşığı akçaağaç şurubu

  • 1 yemek kaşığı balzamik sirke

  • 1 litre sebze bulyon

  • 1 çay kaşığı kekik, taze

  • 6 fesleğen yaprağı

  • 30 gr kruton

Yapılışı:

1. Bütün malzemeleri yıkayıp küçük küçük doğrayın. İç hazneye havuç, kereviz, soğan, sarımsak, konserve ve kuru domatesi, salçayı ilave edin. Tuzu, akçaağaç şurubunu, sirkeyi ve sebze bulyonu da ekleyip kapağı kapatın.

2. Pişirme yöntemini 'Özel tarif çorba' moduna alıp ve 20 dk, 50 kPa basınca ayarlayın.

3. Pişme sonunda basıncı tamamen boşalan cihazın kapağını açın. Çorbayı başka bir kaba alıp blender ile çekin. Son aşamada üzerine taze kekik ve fesleğen ekleyip servis edin.

Bu pratik tarif içinizi sıcacık yapacak. 🙌😍

7. Yeşil Tavuk Köri

7. Yeşil Tavuk Köri

Eve geldiğinizde şöyle zahmetsizce hazırlayacağınız ama hem görünüm hem lezzet olarak sizi cezbedecek bir tarif arıyorsanız, işte burada! 👍

Hazırlama Süresi: 5 dakika

Pişirme Süresi: 26 dk

Pişirme Basıncı: 60 kPa

Malzemeler:

  • 800 gr tavuk budu fileto

  • 1 yemek kaşığı susam yağı

  • 100 ml hindistan cevizi kreması

  • 1 yemek kaşığı balık sosu

  • 2 yemek kaşığı misket limon suyu

  • 1 yemek kaşığı şeker

  • 100 gr yeşil köri ezmesi, acısız

  • 2 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı zencefil, rendelenmiş

  • 1 çay kaşığı sarımsak

  • 1 taze soğan

  • 1 kırmızı acı biber

  • 400 gr pirinç, pişmiş

Yapılışı:

1. Filetoları küp küp halinde doğrayın. Ardından iç hazneye yağı, tavukları, kremayı, balık sosunu, limon suyunu, şekeri, köri ezmesini, tuzu, rende zencefilleri ve sarımsağı ekleyip kapağı kilitleyin.

2. Pişirme yöntemini 'Beyaz et' modunda 60 kPa basınç, 7 dk süre ayarına getirin. 

3. Yemeğiniz güzelce pişerken taze soğanı ve kırmızı acı biberi dilimlemeye başlayın. Cihazın basıncı tamamen boşaldıktan sonra ise kapağı açıp doğradığınız malzemelerle birlikte servis tabağına alın.

İşte bu kadar basit! 🥰

8. Aromatik Beef Rendang

8. Aromatik Beef Rendang

Et yemeği pişirmekten korkmanıza hiç gerek yok. Çünkü tam kıvamında etler pişirmek Philips akıllı düdüklü tencere ile artık eskisinden çok daha kolay!

Hazırlama Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 1 sa 13 dk 

Pişirme Basıncı: 70 kPa

Malzemeler:

  • 800 gr beef chuck, kemiksiz

  • 1 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 120 gr Rendang curry paste

  • 1 limon otu sapı

  • 400 ml hindistan cevizi sütü

  • 1 tarçın çubuk

  • 3 karanfil

  • 3 yıldız anason

  • 3 kakule

Yapılışı:

1. Dana etini parçalar halinde doğrayın.

2. Cihaz pişirme ayarını 'Soteleme' moduna getirin ve hazne içine hindistan cevizi yağı ile etleri yerleştirin. Ara sıra karıştırarak etleri bu şekilde 5 dakika soteleyin, ardından tuzu ve köri ezmesini ilave edip 5 dakika daha karıştırın.

3. Süre sonunda limon otu sapını dilimleyin, hindistan cevizi sütünü hazneye dökün ve dilimlenen limon otunu, tarçını, karanfili, yıldız anasonu, kakuleyi ekleyip harmanlayın. Cihaz kapağını kilitleyip kapatın.

4. 'Dane eti' pişirme yöntemini seçerek basıncı 70 kPa, süreyi ise 30 dakika olarak ayarlayın.

Not: Bütün lezzetleri en iyi şekilde harmanlaması için cihaza zaman tanıyın. Tat Kontrol sistemi sayesinde etiniz ocakta pişirmeye kıyasla %22 daha yumuşak, %42 daha sulu olacak. 

5. Cihazın basıncı tamamen boşaldıktan sonra kilitli kapağı açın ve modu 'Sos koyulaştırma' olarak belirleyip 10 dakika da böyle çalıştırın. 

Not: Yüksek güçlü kaynatma olarak da bilinen bu özellik etinizin zengin, yoğun kıvamlı ve daha lezzetli olmasını sağlayacak.

6. Pişirme işleminin ardından damak zevkinize göre baharat ilave edin ve servis tabaklarını hazırlayın.

Bu kolay dana eti yemeği sizi ve bütün misafirlerinizi mest edecek! ❤️

9. Patlıcan Ezme

9. Patlıcan Ezme

Et ve tavuk yemeklerinin yanına aperatif olarak hazırlamak için bir önerimiz daha var. Ama unutmadan söyleyelim, bu tarif tek başına da gayet lezzetli, üstelik çok da pratik!

Hazırlama Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 46 dk

Pişirme Basıncı: 30 kPa

Malzemeler:

  • 900 gr patlıcan

  • 2 soğan

  • 4 diş sarımsak

  • 1 havuç

  • 1 kırmızı sivri biber

  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 400 gr domates

  • 250 ml su

  • 4 yemek kaşığı elma sirkesi

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı esmer şeker

  • 50 gr maydanoz

Yapılışı:

1. Patlıcanları yıkayıp küp küp doğrayın. Soğan ve sarımsakları ince ince kıyın, havucu rendeleyin, kırmızı biberleri doğrayın.

2. Pişirme yöntemini 'Soteleme' moduna alıp süreyi 10 dakika olarak belirleyin ve pişirme işlemini başlatın.

İç tencereye zeytinyağını koyun. Soğan, sarımsak, havuç ve sivri biberi ekleyip 10 dakika karıştırın.

3. Malzemelerin üzerine patlıcanları, domatesleri, suyu, şekeri, tuzu ve elma sirkesini ekleyip cihaz kapağını kapatın. 

4. Pişirme yöntemini 'Manuel, 20 dk, 30 kPa' moduna getirin. Cihazın tat kontrol sistemi süre boyunca sebzelerin, ideal basınç ve sıcaklıkta pişerek yumuşacık ve sulu kalmasını sağlayacak.

5. Cihaz hünerini yaparken siz de maydanozu ince ince kıymaya başlayın, süre sonunda cihaz kapağını açarak maydanozları yemeğe ekleyin.

Elinize sağlık! ✌️

10. Elmalı, Kızılcıklı, Badem İçecekli Kahvaltılık Kinoa

10. Elmalı, Kızılcıklı, Badem İçecekli Kahvaltılık Kinoa

Philips akıllı düdüklü tencere sadece yemekler için değil, sağlıklı kahvaltılıklar için de ideal!

Hazırlama Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 15 dk 

Pişirme Basıncı: 30 kPa

Malzemeler:

  • 200 gr kinoa

  • 1 elma

  • 100 gr kızılcık, kurutulmuş

  • 2 yemek kaşığı akçaağaç şurubu

  • 1 çay kaşığı tarçın, öğütülmüş

  • 50 ml portakal suyu, taze sıkılmış

  • 100 ml badem sütü

  • 600 ml su

Yapılışı:

1. Kinoayı sıcak suda duruladıktan sonra elmayı yıkayın ve küpler halinde doğrayın.

2. Kinoa, elma, kurutulmuş kızılcık, akçaağaç şurubu, portakal suyu, tarçın, badem sütü ve suyu cihaz haznesine alıp kapağı kapatın. 

3. Pişirme ve alt pişirme bölümlerini 'Manuel' modda 30 kPa basınçla 15 dakika çalıştırın. 

4. Süre sonunda basıncı boşalan cihazın kapağını açın ve kinoanızı bitki bazlı yoğurtla veya favori meyvelerinizle servis etmeye hazırlanın

Afiyet olsun! 🙌

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın