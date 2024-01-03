Mutfağınızın Yenilikçi Dostu Akıllı Elektrikli Düdüklü Tencere ile Deneyebileceğiniz 10 Pratik Tarif

Et yemeği pişirmekten korkmanıza hiç gerek yok. Çünkü tam kıvamında etler pişirmek Philips akıllı düdüklü tencere ile artık eskisinden çok daha kolay!
Hazırlama Süresi: 20 dakika
Pişirme Süresi: 1 sa 13 dk
Pişirme Basıncı: 70 kPa
Malzemeler:
800 gr beef chuck, kemiksiz
1 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı
1 çay kaşığı tuz
120 gr Rendang curry paste
1 limon otu sapı
400 ml hindistan cevizi sütü
1 tarçın çubuk
3 karanfil
3 yıldız anason
3 kakule
Yapılışı:
1. Dana etini parçalar halinde doğrayın.
2. Cihaz pişirme ayarını 'Soteleme' moduna getirin ve hazne içine hindistan cevizi yağı ile etleri yerleştirin. Ara sıra karıştırarak etleri bu şekilde 5 dakika soteleyin, ardından tuzu ve köri ezmesini ilave edip 5 dakika daha karıştırın.
3. Süre sonunda limon otu sapını dilimleyin, hindistan cevizi sütünü hazneye dökün ve dilimlenen limon otunu, tarçını, karanfili, yıldız anasonu, kakuleyi ekleyip harmanlayın. Cihaz kapağını kilitleyip kapatın.
4. 'Dane eti' pişirme yöntemini seçerek basıncı 70 kPa, süreyi ise 30 dakika olarak ayarlayın.
Not: Bütün lezzetleri en iyi şekilde harmanlaması için cihaza zaman tanıyın. Tat Kontrol sistemi sayesinde etiniz ocakta pişirmeye kıyasla %22 daha yumuşak, %42 daha sulu olacak.
5. Cihazın basıncı tamamen boşaldıktan sonra kilitli kapağı açın ve modu 'Sos koyulaştırma' olarak belirleyip 10 dakika da böyle çalıştırın.
Not: Yüksek güçlü kaynatma olarak da bilinen bu özellik etinizin zengin, yoğun kıvamlı ve daha lezzetli olmasını sağlayacak.
6. Pişirme işleminin ardından damak zevkinize göre baharat ilave edin ve servis tabaklarını hazırlayın.
Bu kolay dana eti yemeği sizi ve bütün misafirlerinizi mest edecek! ❤️
Yorum Yazın