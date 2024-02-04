Müşterilerinin Asla Öğrenmemesi Gereken Meslek Sırlarını Afişe Ederek Bizleri Şaşkınlıklara Sürükleyen 15 Kişi
Müşterilerinin Asla Öğrenmemesi Gereken Meslek Sırlarını Afişe Ederek Bizleri Şaşkınlıklara Sürükleyen 15 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Hayatımız boyunca hem kendi sırlarımızı hem de başkalarının sırlarını saklarız. Birçok kullanıcı, meslekleriyle ilgili şok edici sırları paylaştı. Buyurun...👇
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1. "Sinema salonunda çalışıyorum. Patlamış mısırdan yüzde 1500 kar elde ediyoruz."
2. "Büyük bir bilgisayar firmasında çalıştım. Bilgisayarınızı tamir ettikten sonra içindeki filmleri ve müzikleri kopyalayan teknisyenler vardı."
3. "Birçok hukuk firmasında çalıştım. Televizyonda gördüğünüzün aksine birlikte çalıştığım avukatların tümü etik açıdan profesyonel insanlar."
4. "Düğün organizasyonu yapıyoruz. Kendi stresiniz yüzünden bize kötü davranırsanız, size daha fazla ücret çıkarırım."
5. "Çalıştığım giyim mağazasının işe alacağı kişileri kıyafetlerine göre değerlendirdiklerini öğrendim."
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6. "Arkadaşım, büyük bir fast food restoranında çalışıyor. Burritoları mikrodalgada pişirdiklerini söyledi. Yumurtalar da bazen mikrodalgada tutuluyormuş."
7. "Üniversitemdeki kütüphaneci okuldan yüklü bir miktarda parayı zimmetine geçirdi. Onu kovmak yerine mali yardım departmanının başına terfi ettirdiler."
8. "Veteriner kliniğinde ölen evcil hayvanları arka taraftaki çöplüğe atıyorduk."
9. "Çalıştığım pizzacıdaki aşçılar sosu kollarıyla karıştırıyorlar(eldivensiz)."
10. "Çalıştığım her restoran, vejetaryen yemeklerinde dana eti veya tavuk suyu kullanıyor. Aile şirketlerinden uluslararası otel zincirlerine kadar..."
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11. "Bir marketin şarküterisinde çalışıyorum ve her yerde hamam böcekleri var."
12. "Psikiyatri koğuşunda yaşanan çoğu ölüm çalışanların ihmalinden kaynaklanıyor. Baş psikiyatrist, söz konusu ihmal nedeniyle ömür boyu hapiste."
13. "Reklamları daha izlenebilir hale getiren biziz. Üzgünüm arkadaşlar..."
14. "Bir restoranda çalışıyorum. Fareler mutfak dahil her yerde..."
15. "Ruh sağlığı yardım kuruluşunda çalışıyorum. Depresyon yöneticilerimizden birini, depresyonda olduğu için kovduk."
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