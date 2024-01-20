Müşterilerinin Asla Öğrenmemesi Gereken Meslek Sırlarını Afişe Ederek Bizleri Şaşkınlıklara Sürükleyen 15 Kişi
Müşterilerinin Asla Öğrenmemesi Gereken Meslek Sırlarını Afişe Ederek Bizleri Şaşkınlıklara Sürükleyen 15 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Hayatımız boyunca hem kendi sırlarımızı hem de başkalarının sırlarını saklarız. Birçok kullanıcı, meslekleriyle ilgili şok edici sırları paylaştı. Buyurun...👇
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1. "Birçok otel aynı odayı birkaç kişiye rezerve eder. Kaçırılan veya geciken uçuşlar nedeniyle bazı misafirlerin gelemeyeceğini bildiğimizden, elimizdeki odalardan daha fazlasını satıyoruz."
2. "Hava trafik kontrolörüyüm. Her türlü akıl hastalığı ve birçok fiziksel rahatsızlık kovulmanıza neden olur. Bu yüzden hepimiz doktorlardan kaçıyoruz."
3. "Spor salonları, kredi kartı ekstrelerini kontrol etmeyen insanlar üzerine kurulu."
4. "Bazı rehabilitasyon merkezleri en ucuz yöntemi uygular. Tekrarlayan bağımlılıklar onların para kazanmasını sağlıyor."
5. "Pizza yaparken, gece boyunca 'kurumaya' bırakılan tavalarda yanmış peynirin çevresinde küf parçaları oluşuyordu. Yıkarsak siparişlere yetişemezdik. Müdür 'merak etmeyin, nasılsa pişecek' derdi."
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6. "Huzurevinde çalışıyorum, kimin önce öleceği konusunda iddiaya giriyoruz."
7. "Öğrencilerimizin başına gelen kötü şeyleri ilk duyan biz oluyoruz. Gençlerimizin çoğu birçok sorunla uğraşıyor."
8. "Herkes ultrason teknisyeni olarak tüm gün sevimli bebeklere baktığımızı düşünüyor. Ancak kalp atışı olmadığı zaman duygularımızı gizlemek zorunda kalıyoruz."
9. "Birçok bilim insanı sosyal açıdan yetersiz kişiler."
10. "Birçok restorandaki premix makineler temizlenmez. İçlerinde yılların pisliği kalıyor."
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11. "Kütüphanede çalışıyorum. Düşündüğünüzden daha pis bir yer olduğunu söyleyebilirim. Kitapların üstünde anlam veremediğim lekeler olur."
12. "Jokeyim. At sizi çok kolay bir şekilde öldürebilir. Kafanıza bir tekme atması yeterli..."
13. "İnsan kaynakları uzmanıyım. Bizim alandaki birçok kişi müşterilere yalan söyler. Adayların güvenini ise suistimal ederler."
14. "Bilgi teknolojileri uzmanıyım. Şirketler, kendi departmanlarının yapamadığı veya yapmak istemediği şeyleri yapmamız için bizi işe alıyor. "
15. "Restoranda müdür olarak çalışıyorum ama mutfağa da yardım ediyorum. Bu işte sınırlar belli değil."
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