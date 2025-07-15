Müşteri Kaybetmemek Adına İşletmelerin Dikkat Etmesi Gereken 10 Detay
İş dünyasında rekabet her geçen gün artıyor. Müşteri kaybetmemek için işletmelerin yapması gerekenler şeyler var elbette. Sürdürülebilir başarı için müşterileri işletmeye bağlamak gerekiyor. Bunu yapmak için de bazı şeylere dikkat edilmesi lazım. Müşteri deneyimini mükemmel hale getirerek müşteri kaybını en aza indirebilirsin. Peki bunu nasıl yapacaksın?
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1. Müşteriyle iletişim hiç kopmamalı!
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2. Müşteriden gelen her geri bildirim değerli!
3. Uzun teslimat süreçleri müşterilerde memnuniyetsiz yaratıyor.
4. Müşterilere özel kampanyalar, müşterilerin işletmede kalmasına yardımcı olur.
5. Ürün ve hizmet tutarlılığı her şeydir!
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6. Hızlı iade süreci, müşterilerin memnuniyetinde oldukça önemli.
7. Artık her şeyi internetten satın alıyoruz.
8. Personel, müşteri ilişkilerinin en önemli parçası.
9. Müşteriye çeşitli ödüller vermek, müşteri kaybetmemenin formülü!
10. Teknolojik çözümler, işletme için şart!
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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