Müşteri Kaybetmemek Adına İşletmelerin Dikkat Etmesi Gereken 10 Detay

E-ticaret sitelerinde alışveriş yaparken herkes kolaylık peşinde. Yani site ya da uygulama ne kadar kolay kullanılabilirse o kadar tercih edilir. Kullanıcı dostu arayüzler, müşterilerin daha çok alışveriş yapmasını sağlar. Eğer platform çok karmaşıksa ya da yavaşsa müşterinin kaçması çok normal.