Cinsellik İçeren Şarkısıyla Linçlenen Turabi'ye Eypio'dan Olay "Şahin K." Benzetmesi!
Cinsellik İçeren Şarkısıyla Linçlenen Turabi'ye Eypio'dan Olay "Şahin K." Benzetmesi!
Turabi Çamkıran’ın çıkardığı “Dur Abi, Sus Abi” adlı şarkısı erişim engeliyle karşılaştıktan sonra büyük yankı uyandırırken, hakkında “müstehcenlik” suçundan yakalama kararı da çıkarıldı. Rapçi Eypio, Turabi’nin müzik kariyerini sert sözlerle eleştirerek “Turabi’nin yapmak istediği şey 50 Cent olmak ama o Şahin K. oldu” dedi.
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Survivor ile tanınan Turabi Çamkıran, müzik dünyasına iddialı ama bir o kadar da tartışmalı bir giriş yaptı. Önce “Wine Me, Dine Me” adlı şarkısıyla büyük tepki çekti, ardından sözlerini değiştirse de bu durumu kurtaramadı.
Hakkında “müstehcenlik” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı, erişim engeli geldi, hatta yakalama kararı bile çıkarıldı.
Ancak dur durak bilmeyen Turabi, tüm bunlara rağmen “Dur Abi, Sus Abi” adlı yeni bir şarkı daha yayınladı. Hal böyle olunca müzik camiasındaki isimlerden de yorumlar gecikmedi.
Rap dünyasının sevilen isimlerinden Eypio, bir etkinlikte muhabirin sorularına verdiği yanıtlarla Turabi’nin müzik kariyerini adeta tiye aldı.
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Kendisine yöneltilen “Turabi bir şarkı çıkarttı. Adına şarkı der misin bilmiyorum ama… Dikkatini çekti mi?” sorusuna Eypio, “Çıktı canım karşıma. Hem de böyle böyle” diyerek cevap verdi.
Turabi’nin rap dünyasında yer edinmeye çalışmasını değerlendiren Eypio, sözlerine “Turabi’nin yapmak istediği şey 50 Cent olmak. Ama o Şahin K. oldu. Bu da bir seçimdir yani” şeklinde devam etti.
Muhabirin, “Bir şarkı daha var. Yine rap dünyasında, sizin dünyanızda… Gerçekten ortalığı kasıp kavurduğu iddia ediliyor diyorum ben "HAVHAVHAV". Nasıl değerlendiriyorsun bunu?” sorusuna da Eypio’nun yanıtı ise daha ılımlı oldu:
Rap dünyasındaki bu atışmaların sonu nereye varacak bilinmez ama daha çok konuşulacağa benziyor. Bakalım başka kimler dahil olacak, hep birlikte izleyip göreceğiz....
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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