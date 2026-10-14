Mustafa Sandal’ın Hiçbir Zaman Eskimeyecek 9 Şarkısı
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90'lardan itibaren Türkçe pop denince akla ilk gelen isimlerden biri Mustafa Sandal. O yıllardan hâlâ dinlediğimiz birçok şarkı var. Mustafa Sandal'ın hiç eskimeyen şarkıları neler?
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1. Araba
2. Aya Benzer
Bu şarkıları canlı dinlemek istiyorsan Harbiye seni bekler!
3. Pazara Kadar
4. Jest Oldu
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5. İsyankar
6. Aşka Yürek Gerek
7. Şıkır Şıkır
8. Bu Kız Beni Görmeli
9. Adı İntikamdı
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Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
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