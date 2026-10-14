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Mustafa Sandal’ın Hiçbir Zaman Eskimeyecek 9 Şarkısı

etiket Mustafa Sandal’ın Hiçbir Zaman Eskimeyecek 9 Şarkısı

Aslı Uysal
Aslı Uysal - Onedio Üyesi
14.10.2026 - 20:31
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90'lardan itibaren Türkçe pop denince akla ilk gelen isimlerden biri Mustafa Sandal. O yıllardan hâlâ dinlediğimiz birçok şarkı var. Mustafa Sandal'ın hiç eskimeyen şarkıları neler?

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1. Araba

1996 yılında çıkan şarkı, Mustafa Sandal'ın en favori şarkılarından. 90'lar Türkçe popuna yön veren şarkıyı hâlâ çok severek dinliyoruz. Mustafa Sandal deyince akla ilk gelen şarkı bu zaten!

2. Aya Benzer

Aya Benzer, klasik bir Mustafa Sandal şarkısı. Mustafa Sandal'ın en ikonik şarkılarından biri olan Aya Benzer, hepimizin ezbere bildiği şarkılardan. 1998 yılında yayınlansa da günümüzde de sevilerek dinleniyor.

Bu şarkıları canlı dinlemek istiyorsan Harbiye seni bekler!

Bu şarkıları canlı dinlemek istiyorsan Harbiye seni bekler!

Mustafa Sandal'ın en sevdiğin ve hiç eskimeyen şarkılarını onla birlikte söylemek istemez misin? Harbiye Açık Hava konserinde Mustafa Sandal'ı dinleme fırsatı kaçmaz!

Bu etkinliğin detaylarına Passo üzerinden ulaşabilirsin.

3. Pazara Kadar

Bir döneme damga vuran şarkı, herkesin diline dolanmıştı. En hareketli parçalardan olan Pazara Kadar'ı dinlerken insan yerinde duramıyor! Kaç yıl geçerse geçsin hâlâ sözlerine eşlik edebiliyoruz.

4. Jest Oldu

Mustafa Sandal'ın romantik sayılabilecek şarkılarından biri olan Jest Oldu, 90'ların sonunda yayımlandı. Şarkının nakaratı en iyiler arasında yer alıyor. Daha sonra Karsu'nun da seslendirdiği şarkıya eşlik etmek çok keyifli.

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5. İsyankar

Melodisini duyar duymaz herkesin hangi şarkı olduğunu anladığı İsyankar, gerçek bir hit! 2004 yılında çıkan şarkı, kısa sürede favoriler arasına girdi. Nasıl girmesin ki? Sandal için önemli bir dönüm noktası olan şarkı en çok dinlenen eseri olabilir belki!

6. Aşka Yürek Gerek

Mustafa Sandal'ın herkesin ezbere bildiği şarkılarından biri de Aşka Yürek Gerek parçası. Bu şarkıyı tek başına seslendirmiyor aslında. Yunan şarkıcı Natalia Doussopoulos, Mustafa Sandal'a bu şarkıda eşlik ediyor ve birlikte Türkçe pop dünyasına eşsiz bir eser kazandırıyorlar.

7. Şıkır Şıkır

Mustafa Sandal'ın bir başka düeti ise Gülben Ergen'le yaptığı Şıkır Şıkır şarkısı. Eğlenceli ve tempolu şarkı Türkçe popun en iyileri arasına girmeyi hızlıca başardı.

8. Bu Kız Beni Görmeli

1994 yılında çıkan şarkı Mustafa Sandal'ın ilk şarkılarından. İlk albümündeki çıkış parçası olan Bu Kız Beni Görmeli parçası, birçok kişinin Sandal'ı tanımasını sağladı. İyi ki onu tanıdık!

9. Adı İntikamdı

Mustafa Sandal'ın daha duygusal şarkılarından biri olan Adı İntikamdı, 2009 yılında yayınlandı. Sanatçının daha sonraki dönemde yayınladığı şarkı da diğerleri gibi çok beğenildi.

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Aslı Uysal
Aslı Uysal
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
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