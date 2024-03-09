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Murat Yetkin Dikkat Çekti: Seçimde İYİ Parti’yi Bekleyen Büyük Tehlike

Murat Yetkin Dikkat Çekti: Seçimde İYİ Parti’yi Bekleyen Büyük Tehlike

İyi Parti
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
09.03.2024 - 10:56

İYİ Parti, son yerel seçimin aksine 31 Mart’ta düzenelenecek seçimlere tek başına girmeye karar verdi. Gazeteci Murat Yetkin, İYİ Parti’nin seçim bazı seçim bölgelerinde baraj altında kalarak elindeki belediye meclis üyeliklerini kaybedebileceğine dikkat çekti.

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Murat Yetkin’ Yetkin Report isimli sitedeki köşe yazısında, İYİ Parti’yi bekleyen büyük tehlikeden bahsetti.

Murat Yetkin’ Yetkin Report isimli sitedeki köşe yazısında, İYİ Parti’yi bekleyen büyük tehlikeden bahsetti.

Kaynak

“2023 seçimi sonrası izlediği siyasetle Kürt seçmenden pek oy beklemediği anlaşılan partiler arasına İYİ Parti de katıldı. İYİ Parti’ninki Kürt seçmen üzerinden faullü siyaset sayılmaz, o açıdan bir ikiyüzlülük sergilemiyor, açıkça saf belirliyorlar.”

“2023 seçimi sonrası izlediği siyasetle Kürt seçmenden pek oy beklemediği anlaşılan partiler arasına İYİ Parti de katıldı. İYİ Parti’ninki Kürt seçmen üzerinden faullü siyaset sayılmaz, o açıdan bir ikiyüzlülük sergilemiyor, açıkça saf belirliyorlar.”

“Ancak İYİ Parti’yi 31 Mart yerel seçimlerinde bekleyen bir kötü sürpriz, belediye meclislerine üye verememek olabilir. İYİ Parti Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olabilir.”

“Ancak İYİ Parti’yi 31 Mart yerel seçimlerinde bekleyen bir kötü sürpriz, belediye meclislerine üye verememek olabilir. İYİ Parti Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olabilir.”

“2972 sayılı Mahalli İdareler Seçim Kanunu’nun 23’üncü Maddesinde göre belediye meclislerindeki asıl üye sayısının hesaplanmasında siyasi partiler ve bağımsız adayların o seçim bölgesinde en az yüzde 10 oy alması ölçüsü getirilmiş. Bu durumda o seçim bölgesinde yüzde 10 almayan partilerin belediye meclislerine üye vermesi mümkün görünmüyor.”

“2972 sayılı Mahalli İdareler Seçim Kanunu’nun 23’üncü Maddesinde göre belediye meclislerindeki asıl üye sayısının hesaplanmasında siyasi partiler ve bağımsız adayların o seçim bölgesinde en az yüzde 10 oy alması ölçüsü getirilmiş. Bu durumda o seçim bölgesinde yüzde 10 almayan partilerin belediye meclislerine üye vermesi mümkün görünmüyor.”

“Daha önceki seçimde örneğin İstanbul’da CHP listesinden gösterildikleri için İYİ Partililer Büyükşehir ve ilçelerde belediye meclislerinde yer alabilmişti. Dolayısıyla İYİ Partililerin belediye meclislerinde yer alması o seçim bölgesinde yüzde 10’u geçmelerine bağlı görünüyor.”

“Daha önceki seçimde örneğin İstanbul’da CHP listesinden gösterildikleri için İYİ Partililer Büyükşehir ve ilçelerde belediye meclislerinde yer alabilmişti. Dolayısıyla İYİ Partililerin belediye meclislerinde yer alması o seçim bölgesinde yüzde 10’u geçmelerine bağlı görünüyor.”
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ZrDeli

sen ampulü yanına geçtikten sonra o yüzde 10 barajını geçeceksin. ama aslında o kadar bile değerin yok

chillybombom

Gayet normal. Ülkede açık fikirli bir avuç insan var. Onlar da yavaş yavaş ülkeyi terk ediyor. Fanatiklikten gözleri körelmiş iki seçmen kitlesi varken diğer... Devamını Gör

Cehape Zihniyeti

Bu seçim zafer partisine verip geçeceğim maksak tarafımız belli olsun. İğrendim artık akpsinden de chpsinden de.