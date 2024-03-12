Murat Kurum'u Programına Konuk Alan Buket Aydın'dan Beklenmedik Ekrem İmamoğlu Çıkışı
Murat Kurum'u Programına Konuk Alan Buket Aydın'dan Beklenmedik Ekrem İmamoğlu Çıkışı
Bugün, 'Haber Global'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum'u ağırlayan Buket Aydın, Ekrem İmamoğlu'yla ilgili sözleriyle gündem oldu. Aydın'ın İmamoğlu'na oy vermeyeceğini söylediğini sözler içeriğimizde...👇
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Haber Global'de 'Buket Aydın ile Yüz Yüze' programını sunan Buket Aydın, bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'u ağırladı.
Aydın, geçtiğimiz Haziran ayında YouTube kanalında yayın yaparken Ekrem İmamoğlu ile ilgili yılan taklidiyle çok konuşulmuştu.
Bugün, Murat Kurum'un konuk olduğu programda ise yine Ekrem İmamoğlu'na taş geldi.
Buket Aydın, "Oyum da size değil Ekrem Bey, bunu da böyle söylemek isterim" diyerek seçimde Ekrem İmamoğlu'na oy vermeyeceğini açıkladı.
Yorumlar da gecikmedi.👇
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