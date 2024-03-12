Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Yeniden Adaylık Açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Son' Demişti!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Yeniden Adaylık Açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Son' Demişti!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Meclis'in karar alması durumunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olabileceğini söyledi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta cumartesi günü "Bu benim final seçimim. Yasanın verdiği yetkiyle son seçimim olacak" açıklaması yaparak bir anda siyasetin gündemini değiştirmişti.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Erdoğan'ın mevcut Anayasa'nın getirdiği şartlara vurgu yaptığı söyleyerek, Meclis'in erken seçim kararı alması durumunda, Erdoğan için tekrar adaylık yolu açılabileceğini söyledi.
Yılmaz Tunç, "Meclis, seçimi yenileme kararı alırsa 3. kez adaylık söz konusu olabilir" ifadelerini kullandı.
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