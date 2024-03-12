Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Yeniden Adaylık Açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Son' Demişti!

Kullandığı arabayla yol kenarındaki ATV tipi araçlara çarparak bir kişinin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C. ve annesi yazar Eylem Tok için ABD'ye yapılan iade talebine yönelik de konuşan Tunç, 'ABD'den cevap geldi, istenen belgeleri tamamladık' ifadelerini kullandı.

Tunç, dosya kapsamında dün 2 gözaltı gerçekleştiğini bildirdi.