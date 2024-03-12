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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Yeniden Adaylık Açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Son' Demişti!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Yeniden Adaylık Açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Son' Demişti!

Recep Tayyip Erdoğan Yılmaz Tunç
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
12.03.2024 - 15:42

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Meclis'in karar alması durumunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olabileceğini söyledi. 

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta cumartesi günü "Bu benim final seçimim. Yasanın verdiği yetkiyle son seçimim olacak" açıklaması yaparak bir anda siyasetin gündemini değiştirmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta cumartesi günü "Bu benim final seçimim. Yasanın verdiği yetkiyle son seçimim olacak" açıklaması yaparak bir anda siyasetin gündemini değiştirmişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Erdoğan'ın mevcut Anayasa'nın getirdiği şartlara vurgu yaptığı söyleyerek, Meclis'in erken seçim kararı alması durumunda, Erdoğan için tekrar adaylık yolu açılabileceğini söyledi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Erdoğan'ın mevcut Anayasa'nın getirdiği şartlara vurgu yaptığı söyleyerek, Meclis'in erken seçim kararı alması durumunda, Erdoğan için tekrar adaylık yolu açılabileceğini söyledi.

Yılmaz Tunç, "Meclis, seçimi yenileme kararı alırsa 3. kez adaylık söz konusu olabilir" ifadelerini kullandı.

Yılmaz Tunç, "Meclis, seçimi yenileme kararı alırsa 3. kez adaylık söz konusu olabilir" ifadelerini kullandı.

Eylem Tok ve Oğlu hakkında iade talebi

Eylem Tok ve Oğlu hakkında iade talebi

Kullandığı arabayla yol kenarındaki ATV tipi araçlara çarparak bir kişinin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C. ve annesi yazar Eylem Tok için ABD'ye yapılan iade talebine yönelik de konuşan Tunç, 'ABD'den cevap geldi, istenen belgeleri tamamladık' ifadelerini kullandı. 

Tunç, dosya kapsamında dün 2 gözaltı gerçekleştiğini bildirdi.

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